Mundial 2026: Juegos para hoy 30 de junio y así van las llaves

Los 16avos del Mundial 2026 continúan y este martes habrá tres encuentros, destacando el duelo entre México y Ecuador, así como el duelo de Francia vs. Suecia.
Este lunes hubo las primeras sorpresas de la Copa del Mundo con la victoria de Paraguay sobre Alemania en penales y el triunfo de Marruecos ante Países Bajos.
Estos son los partidos para hoy 30 de junio en el Mundial 2026
🏆 Mundial FIFA 2026
Dieciseisavos de Final | Partidos de hoy
|⚽ Partido
|🕐 Hora (ET)
|🏟️ Estadio
|📺 Transmisión en Estados Unidos
|
🇨🇮 Costa de Marfil
vs.
🇳🇴 Noruega
|
1:00 PM
|
AT&T Stadium (Arlington)
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
🇫🇷 Francia
vs.
🇸🇪 Suecia
|
5:00 PM
|
MetLife Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
🇲🇽 México
vs.
🇪🇨 Ecuador
|
9:00 PM
|
Estadio Banorte
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📌 Programación de hoy: La jornada de los dieciseisavos de final ofrece tres atractivos enfrentamientos, destacando el duelo entre México y Ecuador, además del choque europeo entre Francia y Suecia y el compromiso entre Costa de Marfil y Noruega. Todos los horarios corresponden al Tiempo del Este (ET) de Estados Unidos.
¿Cuáles son los duelos de 16avos de final y posibles cruces del Mundial 2026?
🏆 Llaves del Mundial FIFA 2026
Dieciseisavos de Final (Actualizado)
⚽ Dieciseisavos de Final
|Llave
|Partido
|Estado
|Clasificado
|W32-1
|
🇿🇦 Sudáfrica 0-1 🇨🇦 Canadá
|
Finalizado
|
✅ Canadá
|W32-2
|
🇫🇷 Francia vs 🇸🇪 Suecia
|
Programado
|
—
|W32-3
|
🇳🇱 Países Bajos 2 (2) – 2 (3) 🇲🇦 Marruecos
|
Finalizado
|
✅ Marruecos
|W32-4
|
🇧🇷 Brasil 2-1 🇯🇵 Japón
|
Finalizado
|
✅ Brasil
|W32-5
|
🇩🇪 Alemania 1 (3) – 1 (4) 🇵🇾 Paraguay
|
Finalizado
|
✅ Paraguay
|W32-6
|
🇨🇮 Costa de Marfil vs 🇳🇴 Noruega
|
Programado
|
—
|W32-7
|
🇲🇽 México vs 🇪🇨 Ecuador
|
Programado
|
—
|W32-8
|
🏴 Inglaterra vs 🇨🇩 RD Congo
|
Programado
|
—
|W32-9
|
🇺🇸 Estados Unidos vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
|
Programado
|
—
|W32-10
|
🇧🇪 Bélgica vs 🇸🇳 Senegal
|
Programado
|
—
|W32-11
|
🇵🇹 Portugal vs 🇭🇷 Croacia
|
Programado
|
—
|W32-12
|
🇪🇸 España vs 🇦🇹 Austria
|
Programado
|
—
Parte 1 de 2.
Esta primera parte incluye las llaves W32-1 hasta W32-12, con los cruces ya definidos y los partidos que aún están programados. En la segunda parte irán las cuatro llaves restantes (W32-13 a W32-16) y el cuadro de los octavos de final con los cruces ya armados.
🏆 Dieciseisavos de Final (Llaves restantes)
|Llave
|Partido
|Estado
|Clasificado
|W32-13
|
🇨🇭 Suiza vs 🇩🇿 Argelia
|
Programado
|—
|W32-14
|
🇦🇷 Argentina vs 🇨🇻 Cabo Verde
|
Programado
|—
|W32-15
|
🇨🇴 Colombia vs 🇬🇭 Ghana
|
Programado
|—
|W32-16
|
🇦🇺 Australia vs 🇪🇬 Egipto
|
Programado
|—
🏅 Así quedarían los Octavos de Final
|Llave
|Cruce
|Fecha
|W16-1
|
🇨🇦 Canadá 🆚 🇲🇦 Marruecos
|
📅 4 de julio
|W16-2
|
🇵🇾 Paraguay 🆚 Ganador Francia/Suecia
|
📅 4 de julio
|W16-3
|
🇧🇷 Brasil 🆚 Ganador Costa de Marfil/Noruega
|
📅 5 de julio
|W16-4
|
Ganador México/Ecuador 🆚 Ganador Inglaterra/RD Congo
|
📅 5 de julio
|W16-5
|
Ganador Portugal/Croacia 🆚 Ganador España/Austria
|
📅 6 de julio
|W16-6
|
Ganador Estados Unidos/Bosnia 🆚 Ganador Bélgica/Senegal
|
📅 7 de julio
|W16-7
|
Ganador Argentina/Cabo Verde 🆚 Ganador Australia/Egipto
|
📅 7 de julio
|W16-8
|
Ganador Suiza/Argelia 🆚 Ganador Colombia/Ghana
|
📅 7 de julio
📌 Estado de las llaves
✅ Ya clasificados a octavos:
- 🇵🇾 Paraguay
- 🇨🇦 Canadá
- 🇲🇦 Marruecos
- 🇧🇷 Brasil
⏳ Los demás cruces se definirán conforme concluyan los partidos restantes de los dieciseisavos de final.
Sigue leyendo:
Marruecos tumbó a Países Bajos en tensa tanda de penales y avanzó a octavos del Mundial 2026