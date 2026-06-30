Mundial 2026: Juegos para hoy 30 de junio y así van las llaves

Los 16avos del Mundial 2026 continúan y este martes habrá tres encuentros, destacando el duelo entre México y Ecuador, así como el duelo de Francia vs. Suecia.

Este lunes hubo las primeras sorpresas de la Copa del Mundo con la victoria de Paraguay sobre Alemania en penales y el triunfo de Marruecos ante Países Bajos.

Estos son los partidos para hoy 30 de junio en el Mundial 2026

🏆 Mundial FIFA 2026 Dieciseisavos de Final | Partidos de hoy ⚽ Partido 🕐 Hora (ET) 🏟️ Estadio 📺 Transmisión en Estados Unidos 🇨🇮 Costa de Marfil vs. 🇳🇴 Noruega 1:00 PM AT&T Stadium (Arlington) FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 🇫🇷 Francia vs. 🇸🇪 Suecia 5:00 PM MetLife Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 🇲🇽 México vs. 🇪🇨 Ecuador 9:00 PM Estadio Banorte FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📌 Programación de hoy: La jornada de los dieciseisavos de final ofrece tres atractivos enfrentamientos, destacando el duelo entre México y Ecuador, además del choque europeo entre Francia y Suecia y el compromiso entre Costa de Marfil y Noruega. Todos los horarios corresponden al Tiempo del Este (ET) de Estados Unidos.

¿Cuáles son los duelos de 16avos de final y posibles cruces del Mundial 2026?

🏆 Llaves del Mundial FIFA 2026 Dieciseisavos de Final (Actualizado) ⚽ Dieciseisavos de Final Llave Partido Estado Clasificado W32-1 🇿🇦 Sudáfrica 0-1 🇨🇦 Canadá Finalizado ✅ Canadá W32-2 🇫🇷 Francia vs 🇸🇪 Suecia Programado — W32-3 🇳🇱 Países Bajos 2 (2) – 2 (3) 🇲🇦 Marruecos Finalizado ✅ Marruecos W32-4 🇧🇷 Brasil 2-1 🇯🇵 Japón Finalizado ✅ Brasil W32-5 🇩🇪 Alemania 1 (3) – 1 (4) 🇵🇾 Paraguay Finalizado ✅ Paraguay W32-6 🇨🇮 Costa de Marfil vs 🇳🇴 Noruega Programado — W32-7 🇲🇽 México vs 🇪🇨 Ecuador Programado — W32-8 🏴 Inglaterra vs 🇨🇩 RD Congo Programado — W32-9 🇺🇸 Estados Unidos vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Programado — W32-10 🇧🇪 Bélgica vs 🇸🇳 Senegal Programado — W32-11 🇵🇹 Portugal vs 🇭🇷 Croacia Programado — W32-12 🇪🇸 España vs 🇦🇹 Austria Programado — Parte 1 de 2.

Esta primera parte incluye las llaves W32-1 hasta W32-12, con los cruces ya definidos y los partidos que aún están programados. En la segunda parte irán las cuatro llaves restantes (W32-13 a W32-16) y el cuadro de los octavos de final con los cruces ya armados.

🏆 Dieciseisavos de Final (Llaves restantes) Llave Partido Estado Clasificado W32-13 🇨🇭 Suiza vs 🇩🇿 Argelia Programado — W32-14 🇦🇷 Argentina vs 🇨🇻 Cabo Verde Programado — W32-15 🇨🇴 Colombia vs 🇬🇭 Ghana Programado — W32-16 🇦🇺 Australia vs 🇪🇬 Egipto Programado — 🏅 Así quedarían los Octavos de Final Llave Cruce Fecha W16-1 🇨🇦 Canadá 🆚 🇲🇦 Marruecos 📅 4 de julio W16-2 🇵🇾 Paraguay 🆚 Ganador Francia/Suecia 📅 4 de julio W16-3 🇧🇷 Brasil 🆚 Ganador Costa de Marfil/Noruega 📅 5 de julio W16-4 Ganador México/Ecuador 🆚 Ganador Inglaterra/RD Congo 📅 5 de julio W16-5 Ganador Portugal/Croacia 🆚 Ganador España/Austria 📅 6 de julio W16-6 Ganador Estados Unidos/Bosnia 🆚 Ganador Bélgica/Senegal 📅 7 de julio W16-7 Ganador Argentina/Cabo Verde 🆚 Ganador Australia/Egipto 📅 7 de julio W16-8 Ganador Suiza/Argelia 🆚 Ganador Colombia/Ghana 📅 7 de julio 📌 Estado de las llaves



✅ Ya clasificados a octavos: 🇵🇾 Paraguay

🇨🇦 Canadá

🇲🇦 Marruecos

🇧🇷 Brasil ⏳ Los demás cruces se definirán conforme concluyan los partidos restantes de los dieciseisavos de final. ✅ Ya clasificados a octavos:⏳ Los demás cruces se definirán conforme concluyan los partidos restantes de los dieciseisavos de final.

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