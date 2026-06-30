Marruecos tumbó a Países Bajos en tensa tanda de penales y avanzó a octavos del Mundial 2026

En un “toma y dame” futbolístico de 120 minutos que terminó por resolverse desde los once pasos, la selección de Marruecos se agigantó y logró clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Países Bajos (1-1 global, 11-10 en penaltis).

Un cobro definitivo de Ismael Saibari, sumado a una providencial intervención de Yassine Bono, desató la euforia de los marroquíes en territorio mexicano tras una tanda de máxima tensión que incluyó postes, fallos y drama total.

El combinado de Mohamed Ouahbi tumba así al gigante europeo dirigido por Ronald Koeman en un duelo de poder a poder entre dos escuadras llamadas a ser animadoras del certamen.

El muro de Verbruggen

La primera mitad en Monterrey fue un tablero de ajedrez donde imperó el orden táctico de la Oranje. Países Bajos minimizó riesgos jugando por bandas con un indomable Brian Brobbey que volvió a ser un dolor de cabeza físico para la zaga marroquí. Sin embargo, las ocasiones más nítidas del primer acto fueron un cabezazo de Neil El Aynaoui y luego un misil de Achraf Hakimi que buscaba la escuadra; en ambas, el guardameta Bart Verbruggen firmó dos intervenciones descomunales para mantener el cero.

Tras el descanso, Marruecos saltó con mayor agresividad y Hakimi volvió a hacer temblar el arco con un zapatazo que se estrelló en el travesaño al minuto 52. Cuando los africanos dominaban, Países Bajos asestó un zarpazo letal a la contra al minuto 72: Crysencio Summerville temporizó de forma brillante y sirvió una asistencia perfecta para que Cody Gakpo la mandara fuertemente a la red. El atacante de la Oranje protagonizó una emotiva celebración, dedicada al hijo que él y su pareja perdieron recientemente.

Marruecos no claudicó ante el golpe. Con el reloj en contra y el equipo volcado al ataque, la recompensa llegó en el minuto 90+1′. El recién ingresado Chemsdine Talbi mandó un centro perfecto y el central Issa Diop se elevó con todo en el área para conectar un frentazo que decretó el 1-1 que mandó el choque a la prórroga.

En el tiempo extra, el cansancio hizo mella en las piernas de ambos conjuntos, pero la épica se mantuvo intacta. Al minuto 96, Soufiane Rahimi firmó una brillante maniobra individual dentro del área y sacó un remate cruzado en un mano a mano que parecía el gol del pase marroquí; sin embargo, Verbruggen se hizo gigante nuevamente con lo que por los momentos se considera la atajada del Mundial, forzando la resolución desde los once pasos.

Una tanda de penaltis interminable

La definición desde el punto de castigo se convirtió en una ruleta rusa de alta tensión que requirió de ejecuciones perfectas y errores dramáticos por ambos lados: El Aynaoui estrelló su remate en el travesaño y Justin Kluivert mandó el suyo al poste.

Wout Weghorst la clavó en la escuadra y Rahimi anotó con suspenso tras tocar el balón en la bota del arquero. Posterioremente, el neerlandés Quinten Timber la tiró horrorosamente desviada y el líder marroquí, Achraf Hakimi, desperdició su oportunidad de gloria al estrellar su disparo en la madera.

Summerville intentó picar o asegurar su cobro hacia arriba; Yassine Bono leyó la intención, aguantó a pie firme y palmeó el balón de forma providencial. Acto seguido, Ismael Saibari asumió la responsabilidad con una jerarquía total y fusiló para sellar el boleto marroquí.

Marruecos ya está instalada en la ronda de los 16 mejores del planeta. La selección africana ahora despliega la logística para los octavos de final, donde se medirá en un choque de pronóstico reservado ante la histórica selección de Canadá.

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