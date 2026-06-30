¿Por qué es importante el caso de Lisa Cook tras decisión de la Corte Suprema contra Trump?

La Corte Suprema permitió a Lisa Cook mantener su posición como miembro del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, mientras su caso legal continúa en tribunales, en un desafío al presidente Donald Trump por intentos de despedirla.

En una decisión de 5 a 4, la Corte rechazó la petición del gobierno de Trump para remover a Cook de su puesto después de alegaciones de fraude hipotecario. Esta demanda frente a la Corte Suprema fue presentada en septiembre de 2025, pero ahora los magistrados votaron que Cook mantuviera su trabajo mientras se desarrolla su caso en un tribunal inferior.

El presidente del Máximo Tribunal, John Roberts, quien escribió la opinión avalada por la mayoría, consideró que si el presidente Trump ganaba su demanda, eso afectaría el sistema federal sobre empleo.

“Transformaría, en efecto, la protección de la Reserva Federal en un empleo de voluntad, un salto interpretativo que se aparta del estatuto promulgado por el Congreso y la tradición de nuestra nación de una banca central protegida de la interferencia política”, señala en su opinión.

En respuesta a la decisión tomada por la Corte Suprema, el presidente Trump publicó en Truth Social el mismo día: “¡Hay que tomar las medidas inmediatas y apropiadas para asegurarse de que alguien que ha cometido una falta no tome decisiones vitales relevantes al bienestar de los Estados Unidos!”.

El caso de Cook

El presidente Trump despidió a Cook del Comité de la Fed en agosto de 2025, en medio de varios intentos de remover a oficiales apuntados por demócratas. El New York Times publicó que este acto seguía el patrón del presidente, quien intensificó presiones a la Fed para bajar la tasa de interés.

El mandatario afirmó que Cook malinterpretó información sobre la presentación de hipotecas de dos propiedades en Michigan y Georgia, antes de que fuera nominada a la Fed por el expresidente Joe Biden en el 2021.

Cook negó los señalamientos y tampoco se han presentado cargos por el supuesto fraude. En respuesta, ella presentó una contrademanda al presidente, argumentando que violó la Ley de la Reserva Federal, una ley que fue adoptada en 1913 y que le da al presidente la autoridad de remover a un gobernador de la Fed por causa justificada. Sin embargo, la ley no define claramente lo que significa “causa justificada” ni el proceso. Cook añadió a su argumento que sus derechos fueron violados tras la falta de seguimiento de procesos constitucionales y estatutarios.

En 2025, un juez federal de la Corte de Distrito de Washington, D.C. ordenó que Cook mantuviera su posición mientras su demanda contra el pleito del presidente para despedirla se llevaba a cabo.

La importancia de este caso

El caso de Lisa Cook es una batalla legal histórica, aunque la Corte Suprema ha dejado al presidente Trump despedir a miembros de otras agencias sin causa, esto incluye personal de agencias de salud, trabajo y medio ambiente.

Desde el comienzo de su segunda administración, el presidente también ha intentado remover varias agencias federales independientes. En años recientes, la Corte Suprema ha socavado la protección de estas agencias.

Este caso es relevante dado que el gobierno federal controla la política monetaria. El presidente ha intentado reformar el gobierno federal, como transferir la independencia del banco central al control del Ejecutivo, con el fin de reducir la tasa de interés y así disminuir los costos de las deudas y préstamos del gobierno.

Ahora, si el presidente gana el caso en la Corte de Distrito de Washington, D.C., significaría la destrucción de la independencia política de la Fed.

Álvaro Bedoya, quien fue excomisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y uno de los funcionarios destituidos por el presidente Trump, explica que un avance de las políticas del presidente Trump pueden tener efecto en el costo de vida.

“El resultado final para la gente común es que los precios van a subir, el costo del cuidado va a subir, van a subir las estafas”, expuso Bedoya vía telefónica. “Porque lo más importante para los reguladores, como la Comisión Federal del Comercio, no va a ser si ha habido una violación de la ley. Lo que va a importar es quién ha dado cuánto a este presidente, quién ha donado para su construcción de la Casa Blanca, quién ha comprado su moneda de cripto [….] y la gente que trabaja se va a quedar sin nada”.