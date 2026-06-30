Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 30 de junio

¿Cómo vestirte para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% en el transcurso del día y del 13% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:28 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 95 grados Fahrenheit (27 y 35 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.