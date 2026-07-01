Bélgica remonta a Senegal y espera por EE.UU o Bosnia en octavos de final

La selección de Bélgica derrotó 3-2 a Senegal, en tiempo extra, y se metió a los octavos de final del Mundial 2026, a la espera del ganador de la llave entre Estados Unidos y Bosnia.

Bélgica consumó una remontada tras estar perdiendo 0-2 en los minutos finales. En tres minutos anotaron dos goles y en el tiempo extra anotaron con un polémico penal para avanzar a los octavos de final.

Senegal quedó fuera de los octavos de final luego de llegar a esa etapa en Qatar 2022. El conjunto de Sadio Mané llegó a esta instancia en 2002 y en 2022, pero esta vez no pudo preservar la ventaja para meterse a la siguiente ronda.

Por su parte, Bélgica revivió luego de estar 80 minutos sin mostrar un buen juego, pero con los cambios y en los últimos 10 minutos lograron empatar para forzar el tiempo extra.

Los belgas vuelven a los octavos de final desde el Mundial de Rusia 2018, cuando se llevaron el tercer lugar de la Copa del Mundo.

Primera vez en la historia de la Copa del Mundo que una selección llega al minuto 85 perdiendo por 2+ goles y termina empatando.

TIELEMANS BURIES THE PEN AND BELGIUM TAKES THE LEAD LATE IN EXTRA TIME ?



AN INSANE LAST FEW MINUTES OF THIS MATCH IN SEATTLE pic.twitter.com/2LjpKssmgM — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Bélgica empató en 3 minutos

Senegal fue ampliamente superior en el primer tiempo y consiguió el 1-0 con un rebote del poste que le quedó a Habib Diarra en el minuto 24.

Bélgica hizo varios cambios ofensivos al comienzo del segundo tiempo, pero en un gran balón a Ismail Sarr, el senegalés la bajó de pecho y puso el 2-0 contra un Courtois que no tuvo ninguna oportunidad.

Los belgas parecían sin oportunidades, pero en una jugada aislada le quedó al veterano Lukaku y descontó en el minuto 86, dando señales de vida para los europeos.

Tan solo dos minutos después, Trossard metió un centro y en una mala salida del guardameta Diaw, Tielemans cabeceó para igualar y mandar el partido a tiempo extra.

En la última jugada del tiempo extra, la defensa africana hizo una falta sobre Tielemans que el árbitro sentenció tras una revisión en el VAR.

El mediocampista belga no desaprovechó y anotó el 3-2 para conseguir la victoria que mantiene a Bélgica con vida a la espera de su rival en octavos de final.

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