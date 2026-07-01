Harry Kane emocionado por enfrentar a México: “qué partido tan extraordinario”

Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de la selección inglesa, mostró su emoción de enfrentarse a México en el Estadio Azteca el 5 de julio.

Kane expresó sobre su emoción de medirse a México tras ser el héroe de Inglaterra contra el RD Congo con un doblete en 16avos de final del Mundial 2026.

“Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria”, dijo Kane en zona mixta tras una trabajada victoria por 2-1 de “Los tres leones’, con su segundo tanto llegando en el minuto 85.

“Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, añadió.

"SI QUIERES SER CAMPEONES DEL MUNDO, TIENES QUE PASAR POR ESTOS PARTIDOS DIFÍCILES" ? ??



? Harry Kane sabe lo que les puede esperar al enfrentar al Tri en México. pic.twitter.com/adVO3FwrIo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 1, 2026

Kane, un histórico de Inglaterra en Mundiales

El capitán inglés, al que ya solo le faltan siete partidos más para igualar el récord del histórico portero Peter Shilton, calificó de increíble el encuentro de hoy en Atlanta, donde los congoleños se adelantaron a los siete minutos por mediación de Cipenga.

Kane igualó de cabeza en el 75 y a cinco del final logró el triunfo inglés con un zapatazo desde la frontal, sumando su quinto gol en este torneo.

Este gol puso al inglés empatado en la segunda posición de máximos artilleros del Mundial con el noruego Erling Haaland. Además lo pone a una anotación del liderato que comparten Leo Messi y Kylian Mbappé.

“Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica”, concluyó.

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