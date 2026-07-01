Chris Brown deberá pagar $13 millones de dólares a su empleada doméstica por brutal ataque de su perro

El cantante Chris Brown vuelve a enfrentar problemas legales. Un jurado de California determinó este martes que Brown deberá pagar $13 millones de dólares por el ataque de su perro a su empleada doméstica.

En 2020, un perro de Chris Brown atacó a su empleada doméstica que trabajaba en su residencia en Los Ángeles y le desfiguró el rostro. La mujer llamada María Ávila sacaba la basura cuando el perro llamado Hades, un pastor caucásico de 90 kilos propiedad de Brown, la atacó brutalmente, causando graves heridas en su rostro.

Al momento del ataque, Brown tomó su auto y condujo lejos de su residencia en lugar de llamar a emergencias. El artista se fue de la escena para evitar un “circo mediático” si se escuchaba su voz en la llamada y si estaba presente cuando llegara la policía. El cantante dejó la responsabilidad a sus empleados.

Tras un litigio de más de 5 años, el jurado falló a favor de María Ávila y condenó al músico a pagar $13 millones de dólares en compensación a la víctima, según informó Billboard. El equipo legal de la demandante se mostró satisfecho con el resultado obtenido.

María ÁvilaAdemás, la hermana de María, Patricia Ávila, quien también trabajaba en el lugar cuando ocurrió el ataque, recibió $885.000 dólares por daños morales, y el esposo de María Ávila, Óscar Olivo, recibió $50.000 dólares por separado.

“Después de más de cinco años litigando contra Chris Brown, estamos encantados de haber logrado justicia para nuestra clienta, Patricia. Nos alegramos mucho por ella y su familia después de todo lo que sufrieron ese horrible día. Fue un honor representarla”, dijo el abogado, Michael C. Murphy Jr.

Durante el juicio, Chris Brown aseguró que antes del ataque les había advertido a las hermanas Ávila sobre los perros, los cuales tenía para proteger su residencia, y les pidió que solo salieran acompañadas de un guardia de seguridad. Las hermanas negaron haber tenido esa conversación con Brown.

Según relató, estaba a punto de ducharse cuando escuchó los gritos y al salir vio a María sobre un charco de sangre. “La sangre me asustó bastante”, dijo, recordando la escena cuando Ávila logró darse la vuelta. Según un relato de su testimonio publicado en Rolling Stone, Ávila quedó con cicatrices severas en la cara y el brazo izquierdo, y con movilidad limitada después de que los cirujanos le injertaran piel del abdomen para reparar su brazo.

El veredicto llega cuatro días después de que Brown comenzara una gira conjunta con Usher que los llevará a tocar en estadios de todo Estados Unidos.

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