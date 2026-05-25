Chris Brown recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Cristiana Harvest

El cantante estadounidense Chris Brown celebró que recibió un doctorado honoris causa en Artes Visuales y Escénicas de la Harvest Christian University, una escuela privada religiosa en Dallas.

El 23 de mayo, el intérprete publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo una toga y birrete mientras posa con su certificado en la mano.

“¡HICE ALGO!”, escribió Brown en el pie de foto.

En otra foto del post, el artista mostró el momento de la ceremonia en la que recibió el título.

Este reconocimiento llega en un mes polémico para el rapero y bailarín. A inicios de mayo, el artista lanzó su duodécimo álbum de estudio, Brown.

El disco incluye colaboraciones con YoungBoy Never Broke Again, GloRilla, Vybz Kartel, Leon Thomas, Bryson Tiller, Tank, Fridayy, Sexyy Red y Lucky Daye.

Días después del lanzamiento, Pitchfork, una de las publicaciones sobre críticas musicales más influyentes de la industria, le dio una puntuación de 1’3 sobre 10 a su duodécimo disco de estudio.

Esta puntuación no fue del agrado de Brown, quien decidió responder a la publicación restándole importancia a la crítica que recibió. “Equipo Breezy, sé que la gente quiere que me ponga aquí y diga alguna tontería, pero que se jodan. ¡Les vamos a patear el trasero, maldita sea! No vamos a parar. Voy a mantenerles el pie en el cuello y no vamos a parar. ¿Me oyes? Vamos a hacer esto, cabrones. Gira, más mierda por venir. No te voy a decir qué más viene, pero llegará, al final del día”, dijo el cantante.

Para rematar, el artista mencionó a la cantante Zara Larsson, una de las cantantes más escuchadas del momento. “Si no eres mi fan, no quiero que escuches mi mierda. Vete a escuchar a la maldita Zara Larsson o a quien sea”, dijo.

Brown y Zara Larsson no tienen una buena relación desde hace muchos años. La cantante ha asegurado que Chris Brown “no es una buena persona”.

A principios de este año, Zara Larsson tuvo una entrevista con Cosmopolitan y aseguró que tenía a varios artistas bloqueados en su Spotify, y que “todos son abusadores”. Fue entonces cuando mencionó a Chris Brown. “Desde luego, no encontrarías ninguna canción de Chris Brown. ¡Adiós!”.

Brown tiene un largo historial de episodios violentos. El artista se encuentra en libertad bajo fianza luego de que fue acusado de golpear a un productor musical en un club nocturno en Londres en 2023.

Uno de los episodios más polémicos fue en 2008, cuando agredió físicamente a su expareja, la cantante Rihanna. La agresión ocurrió en una celebración previa a los Grammy luego de que ambos tuvieron una fuerte discusión. Brown golpeó a Rihanna en el rostro y la artista ingresó al hospital en Los Ángeles con moretones en su cara y varias partes del cuerpo. Las imágenes del rostro de Rihanna golpeada fueron difundidas por TMZ.

Brown se entregó a la policía y posteriormente se declaró culpable de un cargo de agresión grave.

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