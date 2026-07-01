Investigan brote de un parásito que causa diarrea en EE.UU.; Nueva York es el estado más afectado

Un brote de Cyclospora, un parásito que provoca una enfermedad gastrointestinal conocida como ciclosporiasis, mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 145 personas han enfermado desde principios de mayo tras consumir alimentos contaminados, mientras Nueva York concentra la mayor cantidad de casos reportados en el país.

De acuerdo con PIX 11, la agencia federal informó que todos los pacientes incluidos en el brote se infectaron después de consumir alimentos y que ninguno había viajado durante las 2 semanas previas al inicio de los síntomas, un dato que fortalece la hipótesis de una fuente de contaminación dentro de EE.UU. Los investigadores continúan analizando el origen del brote, ya que todavía no se ha identificado el alimento responsable. Los casos abarcan personas de entre 5 y 86 años, con una edad promedio de 42 años.

Según el CDC, entre 31 y 80 casos se han registrado en Nueva York, lo que convierte al estado en el más afectado por el brote. También se han confirmado contagios en Nueva Jersey, además de otros estados como Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Massachusetts, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Aunque 20 personas han requerido hospitalización, hasta el momento no se han reportado fallecimientos relacionados con este brote. Sin embargo, el CDC advierte que la cifra real de personas enfermas probablemente sea superior a la reportada, ya que muchas infecciones pueden no ser diagnosticadas o notificadas a las autoridades de salud.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito microscópico Cyclospora, que afecta el aparato digestivo. La infección suele producirse al consumir frutas, verduras, hierbas frescas u otros alimentos, así como agua contaminada con materia fecal que contiene el parásito.

A diferencia de otras enfermedades transmitidas por alimentos, la Cyclospora no suele propagarse directamente de una persona a otra. El parásito necesita permanecer cierto tiempo en el ambiente antes de volverse infeccioso, por lo que los brotes generalmente están asociados con productos agrícolas contaminados durante su cultivo, cosecha o procesamiento.

Además del brote nacional, el CDC informó que se han identificado 45 casos adicionales relacionados con viajes internacionales. En esos pacientes, la infección se adquirió tras consumir alimentos o agua contaminados fuera de EE.UU. durante las 2 semanas previas a la aparición de los síntomas.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de ingerir alimentos o agua contaminados, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos días y más de dos semanas.

El síntoma más frecuente es la diarrea acuosa, aunque la enfermedad también puede provocar pérdida del apetito, pérdida de peso, cólicos abdominales, distensión, exceso de gases, náuseas y una intensa sensación de cansancio.

En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre baja y síntomas similares a los de la gripe. Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas o incluso más de un mes. Es común que la diarrea desaparezca temporalmente y luego reaparezca, mientras que la fatiga puede persistir incluso después de que cesen los síntomas gastrointestinales.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

Mientras el CDC continúa identificando la fuente del brote, las autoridades recomiendan extremar las medidas de higiene al manipular alimentos. Lavar cuidadosamente frutas y verduras, consumir agua potable y seguir las alertas sanitarias son algunas de las acciones que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Las personas que desarrollen diarrea persistente, especialmente si dura varios días o se acompaña de signos de deshidratación, deben buscar atención médica. La ciclosporiasis puede tratarse con antibióticos específicos cuando es diagnosticada oportunamente, por lo que acudir al médico permite confirmar la infección y recibir el tratamiento adecuado.

El CDC mantiene abierta la investigación para determinar qué alimento provocó este brote y continúa recopilando información de los estados afectados. Mientras tanto, las autoridades sanitarias insisten en que la vigilancia epidemiológica y la rápida identificación de nuevos casos serán fundamentales para contener la propagación de esta enfermedad gastrointestinal.

Sigue leyendo:

* Los CDC piden no consumir este queso tras un brote de listeria que ya dejó una muerte

* EE.UU. registra casos tempranos de la bacteria “come carne” y alerta por repunte en verano

* Alerta sanitaria en Walmart: el popular condimento que la FDA pide revisar en tu despensa