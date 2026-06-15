Los CDC piden no consumir este queso tras un brote de listeria que ya dejó una muerte

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos lanzaron una advertencia urgente para los consumidores: no comer ciertos quesos blandos tipo requesón o ricotta suave vinculados a un brote de listeria que ya provocó hospitalizaciones y al menos una muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que están investigando un brote multiestatal asociado con productos elaborados por Clover Hill Dairy, una empresa con sede en Maryland. Hasta el momento, se han confirmado nueve casos de listeriosis, ocho hospitalizaciones y una muerte relacionada con la investigación.

¿Qué queso está bajo la advertencia?

La recomendación afecta al requesón (requesón fresco) y a los quesos tipo ricotta suave fabricados por Clover Hill Dairy. Según los CDC, la empresa retiró voluntariamente del mercado estos productos el pasado 3 de junio. La advertencia incluye también variedades saborizadas, como aquellas que contienen jalapeño.

El problema es que algunos de estos quesos podrían haber sido reenvasados o vendidos bajo otras marcas, por lo que las autoridades piden revisar cuidadosamente las etiquetas.

Revisa tu refrigerador este es el queso que los CDC recomiendan no consumir ahora mismo Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El dato que debes buscar en la etiqueta

Los CDC y la FDA recomiendan verificar si el envase tiene el número de planta o permiso de fabricación “24-128”. Si aparece ese número, la recomendación es clara:

No consumir el producto.

No servirlo.

No venderlo.

Devolverlo al lugar donde fue comprado o desecharlo.

¿En qué estados se distribuyó?

Los productos fueron vendidos directamente por Clover Hill Dairy, en mercados agrícolas y a través de distribuidores.

Las autoridades señalaron que hubo distribución en Nueva York, Virginia y Maryland, aunque algunos informes indican que ciertos productos pudieron haber llegado a otros estados a través de terceros.

¿Qué es la listeria y quiénes tienen más riesgo?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar una infección conocida como listeriosis. Aunque algunas personas pueden presentar síntomas leves o incluso no desarrollar enfermedad, ciertos grupos tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones graves.

Entre ellos, las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La infección puede provocar fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión o problemas gastrointestinales. En embarazadas, también puede causar complicaciones severas para el embarazo.

Qué hacer si tienes este queso en casa

Si encuentras alguno de los productos retirados del mercado, los CDC recomiendan no probarlo para comprobar si “todavía está bien”. Además, aconsejan limpiar y desinfectar el refrigerador, recipientes y superficies que hayan estado en contacto con el queso, ya que la bacteria puede sobrevivir a bajas temperaturas y contaminar otros alimentos.

Si ya consumiste el producto y perteneces a un grupo de riesgo o desarrollas síntomas compatibles con listeriosis, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.

La investigación continúa y las autoridades no descartan que puedan identificarse más productos relacionados con el brote.

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