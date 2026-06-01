EE.UU. registra casos tempranos de la bacteria “come carne” y alerta por repunte en verano

El aumento de las temperaturas y la proximidad del verano han encendido las alertas sanitarias por el riesgo de infecciones causadas por Vibrio vulnificus, una bacteria conocida como“come carne” debido a que puede provocar la muerte del tejido alrededor de heridas abiertas.

Especialistas en salud prevén un incremento de casos durante los próximos meses, luego de que se confirmaran infecciones antes de lo habitual en Estados Unidos: cinco en Florida y una en Connecticut. Las autoridades han llamado a la población a conocer los riesgos y adoptar medidas preventivas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), existen varias especies de bacterias del género Vibrio capaces de causar enfermedades en humanos. En conjunto generan alrededor de 80,000 casos al año en Estados Unidos. En el caso específico de Vibrio vulnificus, se registran entre 100 y 200 infecciones anuales.

Síntomas tras contagio de bacteria “come carne”

La bacteria habita de forma natural en aguas costeras cálidas y puede ingresar al organismo a través de heridas abiertas, tatuajes recientes o perforaciones en la piel que entren en contacto con agua contaminada. Sin embargo, la principal vía de contagio es el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, donde el microorganismo suele concentrarse.

Los síntomas más frecuentes incluyen calambres estomacales, náuseas, vómito, diarrea acuosa, fiebre y escalofríos. No obstante, las manifestaciones pueden variar según la forma de exposición.

Cuando la infección alcanza el torrente sanguíneo, los pacientes pueden presentar presión arterial peligrosamente baja y lesiones cutáneas con ampollas. En los casos asociados a heridas, los signos más comunes son enrojecimiento, dolor, inflamación, cambios de coloración y secreción en la zona afectada.

Las autoridades sanitarias señalan que los síntomas suelen aparecer de manera repentina, generalmente en menos de 24 horas después del contacto con la bacteria.

Aunque cualquier persona puede infectarse, los CDC advierten que el riesgo de complicaciones graves aumenta en personas con enfermedades hepáticas, cáncer, diabetes, VIH o talasemia. También son más vulnerables quienes toman medicamentos para reducir la acidez estomacal, reciben terapias inmunosupresoras o se han sometido recientemente a cirugías gástricas.

Tratamiento

La infección por Vibrio vulnificus puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Por ello, las personas que sospechen haber estado expuestas deben buscar atención médica inmediata.

El tratamiento incluye antibióticos cuando la infección se detecta de forma temprana. En casos más severos, los procedimientos médicos se enfocan en evitar la propagación del daño en los tejidos. Según la Clínica Cleveland, esto puede requerir desbridamiento quirúrgico, drenaje de ampollas e incluso amputación de extremidades afectadas.

La mayoría de los casos se reportan entre mayo y octubre, cuando la temperatura del agua es más elevada. Sin embargo, especialistas subrayan la importancia de mantener medidas preventivas durante todo el año.

Medidas preventicas contra bacteria “come carne”

Entre las recomendaciones destacan evitar el consumo de mariscos crudos o insuficientemente cocidos, especialmente ostras; mantener separados los alimentos crudos de los cocidos para prevenir contaminación cruzada; lavarse las manos después de manipular mariscos y utilizar guantes como medida adicional de protección.

Asimismo, las personas con heridas o cortes deben evitar el contacto con agua de mar o agua salobre. Si la exposición es inevitable, se recomienda cubrir las lesiones con apósitos impermeables y lavar cuidadosamente cualquier herida que haya tenido contacto con agua marina, mariscos crudos o sus jugos.

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