Alerta sanitaria en Walmart: el popular condimento que la FDA pide revisar en tu despensa

Nuevos productos se suman a la lista de riesgo por salmonela, luego del retiro de leche en polvo de California Dairies, contaminada con el microorganismo, esta vez el turno es para un popular condimento: el sazonador Blackstone Parmesan Ranch, de venta exclusiva en Walmart y en línea en el sitio web del fabricante.

Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) revela que se trata de un retiro voluntario de tres lotes específicos del producto. El condimento salió del mercado desde el 15 de mayo.

Lo que debes saber

• El Sazonador Blackstone Parmesan Ranch de 7.3 oz es el producto afectado por el retiro voluntario tras las alertas de contaminación. Crédito: FDA | Cortesía

Aunque hasta la fecha no hay reportes de personas afectadas por consumir el condimento, las autoridades sanitarias instan a los compradores a revisar sus despensas y comprobar si tienen los siguientes productos:

Sazonador Blackstone Parmesan Ranch (Rancho parmesano) de 7.3 oz (#4106).

Lote: 2025-43282 | Consumir antes del: 07/02/2027

2025-43282 | 07/02/2027 Lote: 2025-46172 | Consumir antes del: 08/05/2027

2025-46172 | 08/05/2027 Lote: 2026-54751 | Consumir antes del: 08/12/2027

Los datos como el código de lote y la fecha de caducidad se pueden verificar en la parte inferior del envase del producto. En caso de poseer algún producto de los lotes afectados, es vital que lo descarte; no deben consumirlo.

El manejo correcto de los alimentos contaminados con salmonela es clave para la prevención de enfermedades, considerando que el pasado 27 de abril los CDC emitieron un boletín informando de un brote multiestatal con 13 casos de personas enfermas vinculadas a aves de corral. Además, recientemente emitieron una alerta por la muerte de niños pequeños (menores de 2 años) por salmonelosis, una infección contraída a través de una mascota, según detalla el informe oficial en la web de los CDC.

Cómo saber si hay una infección

Para determinarlo, lo primero es vigilar si se presentan síntomas de salmonelosis como:

Fiebre

Diarrea (que puede ser sanguinolenta)

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

Los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades y, en raras ocasiones, puede provocar que el microorganismo se propague al torrente sanguíneo y cause afecciones más graves. Sin embargo, en el caso de ancianos, mujeres embarazadas, niños y personas con el sistema inmune debilitado, el riesgo puede llegar a ser mortal.

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