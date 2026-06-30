Erling Haaland lleva a Noruega a octavos de final contra Brasil

Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en 16avos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Erling Haaland en los minutos finales.

El equipo europeo se enfrentará ahora a Brasil en los octavos de final en el MetLife Stadium, el próximo domingo 5 de julio.

El conjunto vikingo se convirtió en el primer equipo de Europa que logra meterse en los octavos de final luego de las derrotas de Alemania y Países Bajos, eliminados por Paraguay y Marruecos respectivamente.

ERLING HAALAND GIVES NORWAY THE LATE LEAD ? pic.twitter.com/y5nLSFMBIV — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Nusa y Haaland ponen a Noruega en octavos de final del Mundial 2026

Noruega, que pasó como segunda en su grupo detrás de Francia, se encontró con una dura selección marfileña que no otorgó muchos espacios en defensa.

Antonio Nusa, de 21 años de edad, rompió el empate con un golazo desmarcándose y poniendo la pelota en el angulo para el 1-0.

Este fue el primer gol de Noruega en una etapa eliminatoria de un Mundial desde hace más de 80 años. El último gol que marcó el conjunto europeo en instancias decisivas de una Copa del Mundo de Francia 1938.

Just masterful from Antonio Nusa to put Norway in front over Ivory Coast ? pic.twitter.com/6OC3kh3FLU — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Costa de Marfil buscó más en el segundo tiempo y Amad Diallo empató el encuentro con una gran jugada individual en el minuto 74 que devolvía la ilusión a los africanos.

Pero, similar al partido entre Brasil y Japón, una jugada de Noruega dejó solo a Erling Haaland con un pase que tuvo solo que empujar, aunque con algún problema, para marcar el 2-1 en el minuto 86.

Haaland, quien no jugó el último partido de la fase de grupos contra Francia, llegó a cinco goles en la Copa del Mundo quedando a uno de Lionel Messi por la Bota de Oro.

El delantero del Manchester City llegó a 60 goles con la selección de Noruega en 53 partidos y ha marcado en todos los partidos que ha jugado en la Copa del Mundo.

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