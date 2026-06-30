¿Tiene rival Francia en este Mundial?

EAST RUTHERFORD, NJ – Si en Europa están pasando por una ola de calor, los aficionados franceses que vinieron a New Jersey este martes a apoyar a su selección se habrán encontrado como en casa, con el termómetro marcando 90 F (32 C) a las 5 de la tarde cuando comenzó el choque de dieciseisavos de final ante Suecia.

Pero las altas temperaturas no impidieron que la selección de Francia completara un partido redondo que dominó de principio a fin, con variantes ofensivas que deberían asustar a cualquier otro candidato que aspire a ganar este Mundial.

La potencia y eficacia de Kylian Mbappé, que ya lidera la Bota de Oro junto a Messi; la velocidad de Bradley Barcola y Michael Olise, que intercambian posiciones continuamente; el tiralíneas de Adrien Rabiot abriendo ángulos; el desborde de Ousmane Dembélé por la derecha; una defensa rápida y contundente… ¿Quién será capaz de parar a esta Francia de Didier Deschamps? Su favoritismo no hace más que crecer en las casas de apuestas.

¡KYLIAN! ¡DOBLETEEEE DE MBAPPÉ! ¡GOLAZO!



¡Ya es goleada! Otra vez ‘Donatello’ marcando y vencen ya 3-0 a Suecia.



6 goles en la Copa del Mundo 2026 para ser junto a Messi el goleador, ¡18 GOLES EN MUNDIALES! pic.twitter.com/Qz8M4cs4jz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

Un partido de un solo color

Aunque éste era su enfrentamiento número 24, Francia y Suecia nunca se habían visto las caras en una Copa del Mundo. Lo hicieron por primera vez en el MetLife, rebautizado como el estadio New York – New Jersey para la cita mundialista, que se llenó con 82 mil espectadores.

“Les Bleus” controlaron el ritmo de juego desde el primer momento. Aunque Suecia logró alcanzar el área rival en el primer tramo, pronto se deshinchó y entregó la pelota a los franceses, que juegan igual de cómodos esperando al rival y saliendo al contraataque como dominando la posesión.

Ya en el minuto 20, Mbappé marcó en un fuera de juego que no se revisó, pero que en la repetición parecía en línea con la defensa. El capitán de Francia se dejaba caer a ambas bandas para abrir espacios en el centro que aprovechaban Dembelé, Olisé y hasta Rabiot en alguna ocasión. Las llegadas de las camisetas azules al área eran constantes, con oportunidades como un tiro al palo de la estrella del Real Madrid en el minuto 32.

Poco después, a partir de un balón rebotado, Olisé se inventó una acrobática chilena que también se estrelló en la base del palo izquierdo de Jacob Widell Zetterström. Francia dominaba y daba espectáculo, pero el marcador aún no se movía.

El primer gol llegó justo antes del descanso. En un córner sacado en corto por Olise, Dembélé conectó con Mbappé. El 10 dejó atrás a su marcador con un recorte hacia afuera y remató con la derecha al segundo palo.

¡KYLIAN MBAPPÉ! ¡FRANCIA SE PONE ARRIBA!



Espectacular jugada de la selección francesa en un tiro de esquina y ‘Donatello’ la manda a guardar con un derechazo.



Ya llegó a 17 goles en 18 partidos de Copas del Mundo. pic.twitter.com/P2NE9XZ6gn — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

El gol dio tranquilidad a Francia, que salió en la segunda mitad sin apuros ni prisas, pero con la seguridad de quien se siente infinitamente superior. Pronto volvió a marcar con una jugada por el centro en la que Olise filtró para Barcola, que fusiló al arquero sueco.

¡BARCOLAAAAAA! ¡FRANCIA AUMENTA LA VENTAJA!



Llegó el segundo para los franceses y ya vencen 2-0 a Suecia.



¡Espectacular asistencia de Olise! pic.twitter.com/cogGYaqJIz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

Mbappé, en otra jugada por la izquierda que terminó con la derecha al segundo palo, igualó los seis goles de Lionel Messi en esta Copa del Mundo antes de ser sustituido y recibir la ovación en pie de todo el estadio. Nadie duda de que en próximos mundiales superará el récord histórico, pero tampoco sería nada extraño que lo lograra en este certamen.

Francia, que espera volver a New Jersey el 19 de julio para disputar su tercera final consecutiva, jugará el próximo sábado 4 de julio contra Paraguay en Filadelfia por una plaza en los cuartos de final.

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