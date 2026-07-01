Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 1 de julio

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) y una mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 51% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:28 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:31 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos despejados con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 100 grados Fahrenheit (28 y 38ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 4% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.