¿Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, los escaladores detenidos tras subir al Empire State?

Desafiar uno de los edificios más famosos del planeta no es una tarea para cualquiera, pero hoy, eso cambió por completo y acabó con una detención y una propuesta de matrimonio imposible de olvidar.

Angela Nikolau e Ivan Beerkus captaron la atención mundial este miércoles 1 de julio al llegar hasta la aguja del Empire State Building, donde desplegaron una pancarta con un mensaje a favor de la paz antes de que la Policía de Nueva York los interceptara.

Las imágenes recorrieron las redes sociales en pocos minutos y despertaron una pregunta entre miles de personas. ¿Quiénes son estos escaladores capaces de alcanzar lugares que parecen inaccesibles?

Angela Nikolau e Ivan Beerkus, referentes de la escalada urbana

Angela Nikolau nació en Rusia y desde muy joven encontró en las alturas una manera de expresar su creatividad. Con millones de seguidores en redes sociales, se hizo conocida por compartir fotografías y videos desde algunos de los edificios más altos e icónicos del mundo.

A lo largo de su trayectoria ha realizado ascensos en ciudades como Dubái, Hong Kong, Shanghái, Bangkok y Kuala Lumpur, construyendo una comunidad fascinada por sus imágenes, en las que combina vértigo, arquitectura y una llamativa precisión. Su trabajo también ha formado parte de documentales y proyectos audiovisuales centrados en la exploración urbana y en los límites entre el arte y el riesgo.

A su lado suele estar Ivan Beerkus, fotógrafo, creador de contenido y explorador. Ambos comparten la pasión por el “urban climbing”, una práctica que consiste en escalar edificios, puentes, grúas y otras estructuras de gran altura, muchas veces sin cuerdas ni sistemas tradicionales de seguridad.

La acción en el Empire State que terminó con un arresto

Más allá de su relación sentimental, Nikolau y Beerkus han construido una identidad conjunta basada en la aventura. En sus plataformas digitales muestran entrenamientos, recorridos y ascensos alrededor del mundo, aunque sus publicaciones también han sido cuestionadas por los riesgos que implican y por las posibles consecuencias para los equipos de rescate.

Su episodio más reciente ocurrió en el Empire State Building. Tras llegar a la aguja del emblemático rascacielos, desplegaron una pancarta con la frase: “Cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

Después descendieron hasta una plataforma inferior, donde Ivan sorprendió a Angela al arrodillarse para pedirle matrimonio. Ella aceptó entre abrazos y lágrimas.

Poco después, ambos fueron detenidos por efectivos del Departamento de Policía de Nueva York, que ahora investiga cómo lograron ingresar a una zona restringida del edificio y llevar a cabo una acción que volvió a poner el foco sobre la escalada urbana extrema.

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