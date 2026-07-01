Osada pareja se coló hasta la cima del Empire State en Nueva York: pancarta pacifista y propuesta matrimonial

Mientras Nueva York vive un calor que podría ser histórico, dos personas subieron a la cima del Empire State Building y desplegaron una pancarta en lo alto de su aguja al mediodía de hoy.

Las personas, cuya identidad se desconoce, parecían llevar mascarillas. Al parecer se trata de Angela Nikolau e Ivan Beerkus, una excéntrica pareja rusa conocida por escalar ilegalmente los rascacielos más altos del mundo sin equipo de seguridad. Alcanzaron fama mundial como protagonistas del documental Skywalkers: A Love Story, documental de Netflix de 2024.

La situación sucedió cerca de las 12:15 p.m. del miércoles, según Daily News. La pancarta negra que llevaban hoy parecía hacer referencia a una cita de Jimi Hendrix y decía en letras blancas: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó un helicóptero y agentes a pie en el lugar, y la plataforma de observación turística del edificio fue desalojada a la llegada de las autoridades. Mientras, más abajo muchos curiosos observaban desde la calle y edificios cercanos.

La aguja del famoso edificio se eleva a 1.454 pies (unos 443 metros) sobre el suelo. Finalmente los dos escaladores recogieron la pancarta y descendieron hasta una sección más baja. Una vez allí, uno de los ellos pareció arrodillarse para pedir matrimonio al otro; luego se abrazaron y se tomaron fotografías.

Ambos se encuentran ahora bajo custodia policial, pero no han sido identificados oficialmente, reportó ABC News. Al momento el cielo está despejado y la temperatura en Nueva York es de 92F/33C, pero se espera suba a cifras históricas en los próximos días.

Noticia en desarrollo.

Wow — one of the climbers atop the Empire State Building appears to have gotten down on one knee and proposed to the other pic.twitter.com/B3SXhyv5YH — Aaron Rupar (@atrupar) July 1, 2026