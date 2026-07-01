Sube a 2,295 la cifra de muertos por los terremotos que golpearon Venezuela

Las autoridades informaron este miércoles que el número de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace una semana aumentó a 2,295. Los heridos ya suman 11,267 y los damnificados alcanzan 12,841 personas.

Durante un balance transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

“Han sido rescatadas 6,461 personas por más de 4,000 rescatistas. La esperanza se mantiene intacta”, afirmó.

El funcionario indicó que desde el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 se han registrado 782 réplicas. Aunque aseguró que en los últimos dos días estos movimientos han disminuido en frecuencia e intensidad, advirtió que el riesgo aún persiste.

“La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido”, sostuvo.

Campamentos temporales

Para atender a la población desplazada, el Gobierno habilitó 25 campamentos temporales distribuidos en cinco estados. Trece de ellos funcionan en La Guaira, la región más golpeada por la tragedia; ocho están en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y otro en Yaracuy.

Rodríguez también pidió a los afectados registrarse en la plataforma gubernamental Patria para agilizar la asignación de ayudas y facilitar su traslado a hoteles de Caracas donde puedan permanecer mientras se resuelve su situación habitacional.

Los terremotos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país y son considerados los más letales registrados en Venezuela en el último siglo. La Guaira, donde ocurrió el mayor impacto, ya había sufrido una de las peores tragedias naturales del país con el deslave de 1999.

De forma paralela, una evaluación preliminar de la NASA basada en imágenes satelitales estima que cerca de 58,870 edificaciones podrían haber resultado dañadas o destruidas en la zona afectada.

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