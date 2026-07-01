Vance asegura que el Partido Demócrata “va camino al comunismo”

El vicepresidente J.D. Vance afirmó este martes que el Partido Demócrata está avanzando hacia el comunismo y vinculó ese giro al crecimiento de candidatos identificados con el socialismo democrático en las elecciones primarias del partido.

Durante una entrevista en el programa The Ingraham Angle, de Fox News, Vance sostuvo que las propuestas de esos aspirantes van mucho más allá de diferencias tradicionales sobre política fiscal.

“Y eso es comunismo, Laura. Esto no es… ya sabes, esto no es subir un poco los impuestos. Esto es abolir la policía. Esto es dejar que los criminales campen a sus anchas en sus ciudades. Esto es… inundar su país con inmigrantes tercermundistas mal pagados”, declaró.

El vicepresidente atribuyó el auge de estas candidaturas a un cambio en la base del Partido Demócrata, que, según dijo, ya no representa a trabajadores ni a sindicatos.

“En esencia, se trata de la idea de que Estados Unidos es un país malvado que debe ser desmantelado desde sus cimientos y luego reconstruido. Eso es comunismo en su esencia”, afirmó.

“Efecto Mamdani”

Las declaraciones llegan después de una serie de victorias de candidatos progresistas en las primarias demócratas, especialmente en Nueva York, donde aspirantes respaldados por el alcalde Zohran Mamdani derrotaron a congresistas en ejercicio como Adriano Espaillat y Dan Goldman.

La tendencia continuó este martes con la victoria de Melat Kiros en Colorado. La exabogada derrotó en las primarias demócratas a la representante Diana DeGette, quien ocupaba el escaño desde hacía 15 mandatos.

El avance de estas candidaturas ha sido interpretado por analistas como una extensión del denominado “Efecto Mamdani”, impulsado por el triunfo electoral del actual alcalde de Nueva York y el respaldo de los Socialistas Democráticos de América (DSA).

El presidente Donald Trump también ha endurecido su discurso frente a este sector del Partido Demócrata. El lunes aseguró que los socialistas democráticos representan “la mayor amenaza para nuestra nación”, incluso por encima de conflictos como las dos guerras mundiales, los atentados del 11 de septiembre y el ataque a Pearl Harbor.

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