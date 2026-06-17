Trump bromea con responsabilizar a Vance si fracasa el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió al humor este miércoles al referirse al acuerdo alcanzado con Irán y aseguró, entre risas, que señalará al vicepresidente J.D. Vance como responsable si el proceso no llega a buen término.

“Si sale bien, me llevaré el mérito; si no sale bien, culparé a JD. Más te vale tener cuidado, JD”, comentó Trump ante los periodistas. Cuando se le insistió sobre esa posibilidad, respondió con sarcasmo: “Me gusta esa idea, claro”.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa posterior a la cumbre del G7 celebrada en Francia, en momentos en que Washington se prepara para formalizar el pacto el próximo viernes en Suiza.

Las bromas del mandatario coincidieron con la difusión del contenido del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El documento establece una hoja de ruta para detener las hostilidades entre ambos países y abre una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Entre los compromisos incluidos figura la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones que, durante los próximos dos meses, buscarán definir un acuerdo más amplio sobre las actividades nucleares de Teherán y el eventual alivio de las sanciones impuestas por Washington.

El papel de Vance

Según la información divulgada este miércoles, Vance tuvo un papel activo en las gestiones previas a la publicación del texto. El vicepresidente impulsó contactos con los mediadores de Pakistán y Catar para que el contenido íntegro del pacto pudiera hacerse público.

La participación de Vance también será clave en la siguiente fase del proceso. El vicepresidente encabezará la representación estadounidense en Suiza durante la ceremonia prevista para el viernes, mientras que Trump anunció que regresará a Washington tras concluir su agenda en Francia.

No es la primera vez que Vance interviene en este esfuerzo diplomático. En abril formó parte de una ronda de conversaciones celebrada en Islamabad, considerada uno de los contactos de mayor nivel entre Washington y Teherán en varias décadas, aunque entonces las partes no lograron cerrar un acuerdo.

El memorándum pretende poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando una operación militar de Estados Unidos e Israel acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien había permanecido en el poder desde 1989.

Con información de EFE.

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