Victor Willis, intérprete de “YMCA”, murió a los 74 años

Este miércoles, se ha confirmado la muerte del músico estadounidense Victor Willis, conocido por ser el líder de la banda Village People e intérprete de éxitos de los 70 como “Macho Man”, “In the Navy” y “YMCA”.

La muerte de Willis fue confirmada por su esposa, Karen-Huff Willis, a través del perfil de Facebook del mismo músico. Willis tenía 74 años.

“Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo… Victor falleció el martes… como consecuencia de una enfermedad breve pero agresiva“, escribió en la publicación y también solicitó privacidad para ella y el resto de su familia en estos momentos.

Durante los años 70, Willis no solo se hizo conocido por sus canciones que se han convertido en himnos del género disco, sino también por su estilo en sus presentaciones en vivo, pues se disfrazaba de policía o de oficial de la marina.

El éxito fue compartido con los otros integrantes de su banda: Randy Jones, Glenn Hughes, Felipe Rose, David Hodo y Alex Briley.

Willis pasó años de su vida luchando legalmente por los derechos de la música que hizo junto con Village People; incluso durante mucho tiempo se negó a interpretar esas canciones tras separarse de la banda en los años 80. Finalmente, en el 2017 la banda se reunió y dio algunos conciertos recordando toda una etapa para una generación.

Aunque “YMCA” fue un éxito en los 70, generaciones más jóvenes la conocen porque es un himno y es parte de la cultura pop. Incluso, los trajes que usaban los integrantes de Village People sobre el escenario son replicados.

Además de hacer música, la carrera de Willis también estuvo marcada por el teatro musical. Incluso, fue parte de una producción de Broadway llamada “The Wiz”.

Su carrera artística y personal también estuvo marcada por su adicción a las drogas y su paso por rehabilitación. Aunque la esposa del músico explicó que murió tras enfrentar una enfermedad muy agresiva, no dio detalles sobre cuál era la enfermedad.