Scaloni ve en Francia el principal rival en el Mundial 2026: “Lo que ha hecho es para tener en cuenta”

Lionel Scaloni brindó este jueves la última conferencia de prensa antes del partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El entrenador señaló a Francia como el principal candidato a quedarse con el trofeo, aunque también mencionó a otros que tienen altas chances de levantarlo.

“Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta”, declaró cuando le preguntaron acerca de los posibles candidatos”.

SCALONI: “HAY UN RIVAL QUE HIZO MUY BIEN LAS COSAS Y HAY QUE RESPETARLO”



El entrenador de la Selección Argentina evitó dar la formación para el duelo de los 16avos de final. Aseguró que el seleccionado africano "hizo muy bien las cosas" y advirtió que "no está de casualidad" en? pic.twitter.com/dIh1tiUoCG — Clarín (@clarincom) July 2, 2026

Y añadió, al respecto de la paridad que se está mostrando en los dieciseisavos del Mundial: “Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil”.

Destacó a Cabo Verde

Con respecto a Cabo Verde, sorpresivo rival que finalizó segundo en el Grupo H dejando afuera a Uruguay, analizó: “Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad“.

“Estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento”, agregó.

“Salen bien de contra, tienen jugadores con buen pie”, añadió, destacando que “no están aquí de casualidad”.

Feliz con la hinchada de Argentina en Miami

Para el partido de este viernes, Miami registró un aluvión de hinchas argentinos. Tal es así que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, solicitó a la FIFA que libere entradas remanentes para aquellos que aún no consiguieron su ticket, pese a que el estadio se encuentra a tope de su capacidad. Para Scaloni, la hinchada “siempre fue un plus”.

“No sé si esta selección transmite algo más, pero el apoyo nos encanta. Nos da un plus. Los jugadores son hincha más jugando con la camiseta y sentimos ese apoyo, que es un refuerzo y no una presión”, dijo.

Y agregó: “Esperamos que nos den ese apoyo para un partido que va a ser difícil y disfruten. Intentaremos darles una alegría”.

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