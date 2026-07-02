Chamán convocó a miles de aficionados en Bogotá para proteger a la selección Colombia en el Mundial 2026

Decenas de aficionados colombianos, en compañía de un autoproclamado chamán, ascendieron este jueves al icónico cerro de Monserrate en Bogotá con una misión clara: encomendar al misticismo el destino de la Selección Colombia de cara a su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La movilización tuvo como objetivo directo contrarrestar los supuestos rituales de maleficio promovidos desde el continente africano por el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, un personaje que ha ganado enorme notoriedad y polémica durante el certamen norteamericano.

La convocatoria, que cobró fuerza a través de plataformas digitales, congregó desde tempranas horas a hinchas portando la camiseta Tricolor. Los devotos del fútbol recorrieron a pie los 1,605 escalones que conducen al Santuario del Señor Caído de Monserrate, un lugar tradicional de peregrinación andina que esta vez mudó sus habituales plegarias por cánticos de apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Una vez en la cumbre, el supuesto guía espiritual colombiano lideró un rito de protección colectiva frente a las cámaras de la prensa: “Con el poder de la fiebre amarilla, lo declaro hoy aquí ante el señor caído de Monserrate. Amén, amén y amén. Aleja las víboras, aleja la serpiente, la víbora cascabel; aléjala de la selección Colombia porque hoy, mañana y siempre estamos acá con la Tricolor. Amarillo, azul y rojo, así se viste mi corazón”, proclamó con fervor el chamán local.

El temor de la hinchada cafetera no nació de la nada. Al arranque de la Copa del Mundo, el combinado de Ghana venció 1-0 a Panamá en su debut. En las vísperas de su segundo compromiso, el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam acaparó los titulares internacionales al asegurar públicamente que había lanzado un conjuro contra el artillero inglés Harry Kane para congelar su pólvora en el torneo.

Para asombro de los internautas, aquel choque entre Ghana e Inglaterra culminó con un amargo empate 0-0, lo que disparó de forma inmediata la viralización de Bonsam en redes sociales y sembró la superstición entre los rivales del Grupo que buscan su boleto a la ronda de eliminación directa.

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