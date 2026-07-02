España goleó a Austria con gran exhibición y avanza a octavos de final

España derrotó 3-0 a Austria sin sufrir mucho y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde esperará a Portugal o Croacia.

La selección de Luis de La Fuente no tuvo muchos problemas y mostró su mejor cara en lo que va de la Copa del Mundo.

Mikel Oyarzabal anotó un doblete y Pedro Porro completó la goleada de España que aún no ha recibido goles en lo que va del Mundial 2026.

OYARZABAL BRACE, ANOTHER CUCURELLA ASSIST ??



Spain leads 3-0 and is ready for the Round of 16! pic.twitter.com/KWCbl1E5KV — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Oyarzabal, el goleador de España en el Mundial 2026

España ha ido de menos a más en la competición, pero fue superior ante Austria que solo resistió 35 minutos y no pudo acercarse al arco de Unai Simón.

En una combinación de pases, Cucurella le dio la asistencia a Oyarzabal para el 1-0 al minuto 36.

La selección de Lamine Yamal estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero el portero Schlager y el poste se convirtieron en protagonistas del partido.

España siguió con el dominio y Baena metió un centro para Alex Porro, quien con un cabezazo, amplió la ventaja en el minuto 66 que liquidaba el partido.

2-0 FOR SPAIN ??



Álex Baena finds Pedro Porro off the cross to double Spain's advantage! pic.twitter.com/AQ9mh0SVvn — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Marc Cucurella volvió a meter un pase al área que dejó solo a Oyarzabal, y con un solo toque al área definió para el 3-0 final y así darle el pase a España a la siguiente ronda.

Por su parte, Unai Simón alcanzó los 518 minutos sin recibir un gol y se quedó con la mayor racha de imbatibilidad de un portero en toda la historia de la Copa del Mundo.

Oyarzabal ya es el sexto máximo goleador en la historia de la selección de España. También escaló al sexto puesto de máximos goleadores del equipo europeo en Copas del Mundo.

El récord es de David Villa con 9 goles en Copas del Mundo. Con un gol más, Mikel Oyarzabal empatará a Raúl, Emilio Butragueño y Fernando Morientes con cinco goles.

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