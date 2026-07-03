8 jugadores de Túnez dan positivo por clembuterol tras su estancia en México

La selección de Túnez suma a un Mundial 2026 para olvidar un nuevo mazazo en forma de resultado médico que podría salirle caro.

Al menos ocho de los internacionales convocados por Sabri Lamouchi han obtenido resultados positivos en clembuterol durante los tests antidoping realizados durante la competición.

Un revés directo al seno del vestuario, que después de caer eliminado en fase de grupos como el equipo más goleado -igualado con Irak- tiene que hacer frente a una dura acusación que podría traer consecuencias en forma de sanción.

Aun así, la selección de Túnez ha acelerado para ofrecer a la Agencia Mundial Antidopaje una explicación que se enmarca dentro del proceso de investigación.

Y es que, según dicen, estos positivos coinciden con una intoxicación alimentaria que tuvo lugar durante su concentración en México, supuestamente por haber consumido carne en malas condiciones.

Sus respectivos clubes de procedencia ya tienen conocimiento de este proceso, si bien los tunecinos consideran que existen pocas posibilidades de ser sancionados al no haber utilizado ninguna sustancia para mejorar el rendimiento.

Túnez, de escándalo en escándalo

Lo cierto es que Túnez ha encadenado un escándalo con otro desde el comienzo del Mundial 2026. Ya en plena competición, su federación tomó una decisión rompedora al destituir a su seleccionador, Sabri Lamouchi, después de recibir una contundente manita por parte de Suecia en su debut. En su lugar se sentó en el banquillo una leyenda del fútbol de selecciones como el francés Hervé Renard.

Para colmo, el cambio no dio resultado alguno para Túnez. La selección africana cayó eliminada como colista del grupo y habiendo endosado goleadas por parte de Suecia, Japón y Países Bajos.

En total, tres derrotas, ningún punto a su favor y 12 goles que han arraigado un estado de decepción en el país tras su corta etapa mundialista. Los tunecinos fueron los únicos africanos que no lograron superar la primera fase.

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