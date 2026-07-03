Nagelsmann renuncia a Alemania: ¿Llega Klopp tras el Mundial 2026?

Julian Nagelsmann anunció este viernes su dimisión como entrenador de Alemania luego del fracaso en 16avos de final del Mundial 2026.

La Federación de Fútbol de Alemania anunció la renuncia del técnico luego del fracaso ante Paraguay en penales. La institución también anunció que ha empezado las conversaciones con Jurgen Klopp como posible sucesor.

“Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”, señaló la federación en un comunicado.

Según la DFB, el propio Nagelsmann había solicitado la víspera durante una conversación confidencial con la dirección de la federación ser relevado de sus funciones “tras el decepcionante desarrollo” del Mundial.

“La decisión no fue fácil para mí. Mi mejor objetivo siempre fue el éxito del equipo. Después de una amarga decepción, se ha ganado la oportunidad de un comienzo limpio”, expresó Nagelsmann en un comunicado.

Klopp se acerca como entrenador de Alemania

La federación indicó además que, “en cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp”, quien, según el organismo, “ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo”.

El alemán de 59 años es la primera opción de la DFB pero tiene hasta 2029 un contrato con Red Bull.

Klopp tiene dos años sin entrenar luego de una larga de etapa de ocho temporadas con el Liverpool en el que consiguió múltiples títulos, incluyendo una UEFA Champions League y una Premier League.

Alemania tiene tres mundiales consecutivos sin llegar a octavos de final y en 2026 rompió una racha de dos Copas del Mundo quedándose en fase de grupos.

Nagelsmann es el octavo seleccionador que deja el cargo como consecuencia de los resultados obtenidos por su equipo en el Mundial 2026.

Sigue leyendo:

Mundial 2026: partidos para hoy 3 de julio y así va el cruce de 16avos de final

FIFA denuncia aumento de comentarios racistas e insultos en redes durante el Mundial 2026