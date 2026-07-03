Brote multiestatal de listeria obliga a retirar requesón mexicano y salvadoreño de La Ceiba Foods

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó del retiro voluntario de dos tipos de requesón (salvadoreño y mexicano) fabricados por La Ceiba Foods Latin Market Inc y comercializados bajo tres marcas por riesgo de listeria. Los productos se vendieron en Maryland, Virginia y Washington, D.C.

El problema se descubrió luego de que La Ceiba Foods recibiera la notificación de una acción de retirada por parte de su proveedor, Clover Hill Dairy, tras la identificación de una posible contaminación con Listeria monocytogenes en productos fabricados en la planta, indica el reporte de la FDA.

El retiro cobra especial relevancia, ya que, desde el 26 de junio, la FDA y los CDC, con el apoyo de las autoridades sanitarias locales, investigan un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes que se ha extendido durante varios años.

Recordemos que hay una alerta sanitaria para el requesón, un queso blando similar a la ricotta, fabricado por Clover Hill Dairy, LLC de Mechanicsville, Maryland, del cual se han reportado doce casos de enfermedad y un fallecimiento.

Detalles del retiro de requesón de La Ceiba Foods Latin Market

El reporte detalla que los productos afectados se distribuyeron a supermercados, tiendas minoristas y restaurantes en los estados de Maryland, Virginia y Washington, D.C.

Este nuevo retiro incluye los productos Requesón Salvadoreño (queso cottage salvadoreño) y Requesón Mexicano (queso cottage mexicano) comercializados bajo las marcas La Colonia y Selectos Latinos. Se insta a los consumidores a revisar la información de lotes y descartar el producto de inmediato. A continuación, los detalles:

La Colonia

Etiqueta requesón salvadoreño La Colina Crédito: FDA | Cortesía

Producto: Requesón salvadoreño (queso ricotta suave)

UPC: 736846383099

Tamaño: 14 onzas

Fecha de distribución: Del 05/11/2026 al 06/01/2026

Fecha de caducidad: 07/10/2026

Selectos Latinos

Etiqueta requesón salvadoreño Selectos Latinos. Crédito: FDA | Cortesía

Producto: Requesón salvadoreño (queso estilo ricotta salvadoreño)

UPC: 767787984526

Tamaño: 16 onzas

Fecha de distribución: Del 05/11/2026 al 06/01/2026

Fecha de caducidad: 07/10/2026

Producto: Requesón Mexicano (Queso Cottage Mexicano)

UPC: 767787984519

Tamaño: 16 onzas

Fecha de distribución: Del 05/11/2026 al 06/01/2026

Fecha de caducidad: 07/10/2026

Etiqueta requesón mexicano Selectos Latino Crédito: FDA | Cortesía

Colina del trébol

Producto: Cubo de Requesón

UPC: No especificado

Tamaño: 18 libras

Fecha de distribución: Del 05/11/2026 al 06/01/2026

Fecha de caducidad: 07/10/2026

¿Qué es la listeria y por qué representa un peligro para la salud?

El riesgo de consumir un alimento contaminado por Listeria puede llegar a ser mortal, y lo demuestra la cifra de afectados. Esto se debe a que la Listeria monocytogenes es una bacteria que puede generar infecciones graves.

Aunque en personas sanas los síntomas pueden confundirse con malestares estomacales, en grupos vulnerables como niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden ser letales.

Los síntomas frecuentes en personas sanas incluyen: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuses, dolor abdominal y diarrea. Las autoridades sanitarias advierten que la listeria también puede provocar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas.

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