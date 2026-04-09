Los 7 alimentos con mayor riesgo de consumo en EE.UU., según informes

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos mantienen un control estricto sobre el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. Sin embargo, según cifras recientes de Consumer Reports, existen al menos siete alimentos que representan un riesgo de consumo debido a su vulnerabilidad a patógenos. La lista incluye productos cotidianos como el pepino, los embutidos, el queso fresco, la leche cruda, los huevos, la cebolla y los vegetales de hoja verde.

Esta selección se basa en los retiros alimentarios ocurridos durante 2024. Por su parte, el informe “Food for Thought 2025” del grupo de vigilancia US Public Interest Research Group Education Fund, revela un alarmante aumento del 41% en la retirada de alimentos por presencia de Salmonella, Listeria y E. coli.

Además, las tasas de hospitalización se duplicaron en 2024 en comparación con el año anterior. Un dato crucial es que, durante ese periodo, cerca de 1,400 personas enfermaron, brotes vinculados mayoritariamente a solo 13 eventos específicos.

Matthew Taylor, gerente sénior de consultoría alimentaria de la NSF, señaló para All Recipes que: “La mayoría de los brotes importantes estuvieron relacionados con alimentos de alto riesgo, como los brotes de soja, verduras de hoja verde, embutidos y queso”.

1. Embutidos

Los embutidos son productos de alta rotación en los supermercados por su practicidad para preparar sándwiches o snacks de jamón, pavo asado o pollo.

En 2024, encabezaron la lista de retiros. La experta Jessica Gavin explicó que son especialmente vulnerables a la Listeria monocytogenes, ya que esta bacteria prolifera en lugares frescos y húmedos, como el interior del refrigerador o las vitrinas refrigeradas. Cabe recordar la retirada masiva y mortal de productos de la marca Boar’s Head, que dejó a numerosas personas afectadas.

2. Pepinos

Otro alimento con retiros masivos entre 2024 y 2025 fue el pepino, contaminado con Salmonella. Más de 150 personas fueron hospitalizadas tras consumir pepinos cultivados por Fresh Start Produce Sales, Inc. en Florida. Asimismo, se registró un retiro de pepinos cultivados en México por la misma contaminación bacteriana.

3. Leche cruda y quesos artesanales

El queso hecho de leche cruda puede enfermar gravemente a una persona si la leche está contaminada. Crédito: Shutterstock

Aunque en Estados Unidos predomina la leche pasteurizada para garantizar la eliminación de gérmenes, algunos estados permiten la venta de leche cruda y sus derivados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizan que la leche sin procesar es una fuente peligrosa de enfermedades, pudiendo contener Salmonella o E. coli.

4. Queso cotija y queso fresco

Variedades como el cotija y el queso fresco son altamente susceptibles a la listeria. Esto se debe a que suelen elaborarse con ingredientes crudos que pueden albergar bacterias dañinas si no se manipulan correctamente o si se procesan en equipos sin la debida desinfección.

5. Huevos

El huevo es un vehículo común para la Salmonella, un microorganismo que puede vivir incluso dentro del huevo. Esto implica un alto riesgo de contaminación cruzada si se manipulan sobre superficies destinadas a alimentos listos para el consumo sin las medidas de higiene adecuadas. Durante el 2025, la FDA reportó varios retiros de este alimento.

6. Cebollas

Según las investigaciones el brote de E. Coli tuvo origen en las cebollas. Crédito: Shutterstock

Las cebollas crudas protagonizaron uno de los retiros más significativos de 2024. McDonald’s retiró las cebollas procedentes de Taylor Farms luego de que un brote de E. coli afectara a 104 personas, resultando en 34 hospitalizaciones y un fallecimiento.

7. Verduras de hoja verde

Los casos más conocidos de seguridad alimentaria involucran a la lechuga romana y las espinacas. El riesgo principal no reside en el vegetal, sino en la escorrentía de agua contaminada utilizada para el riego o el lavado de productos listos para el consumo. En febrero de 2025, la FDA mantenía investigaciones activas sobre la lechuga romana tras detectarse 89 casos de enfermedad por E. coli.

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