Retiran lotes de requesón en Nueva York por sospecha de listeria: la FDA emite alerta preventiva

La empresa Nelson & Isa Lácteos retira del mercado paquetes de 1 libra de queso requesón debido al riesgo de contaminación por Listeria monocytogenes. Los productos fueron distribuidos entre el 15 y el 28 de mayo en tiendas minoristas de Nueva York, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El problema se descubrió tras una inspección de alimentos del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York. Luego de realizar un análisis de laboratorio al producto, los resultados confirmaron la presencia de la bacteria.

La muestra analizada incluyó un envase de plástico de 8 kg (18 libras) de “Queso Requesón Clover Hill Dairy” con fecha de caducidad del 14/06/2026 y lote n.° 2AA051526, el cual se reenvasó en los paquetes individuales de 450 g (1 libra).

Cómo identificar el requesón retirado

Paquetes de queso requesón son retirados por la FDA debido a sospechas de contaminación por Listeria monocytogenes. Crédito: FDA | Cortesía

Las autoridades no descartan que el producto se haya reenvasado directamente en las tiendas, por lo que el etiquetado o la codificación pueden variar según el lugar de compra.

Fecha del anuncio de la empresa: 5 de junio de 2026

5 de junio de 2026 Fecha de publicación de la FDA: 5 de junio de 2026

5 de junio de 2026 Tipo de producto: Alimentos y bebidas (Enfermedades transmitidas por los alimentos)

Alimentos y bebidas (Enfermedades transmitidas por los alimentos) Motivo del anuncio: Producto contaminado con Listeria monocytogenes

Producto contaminado con Listeria monocytogenes Nombre de la empresa: Nelson & Isa Lácteos LLC

Nelson & Isa Lácteos LLC Nombre de la marca: Sin marca (genérico)

Sin marca (genérico) Descripción del producto: Paquetes tipo concha de requesón de 1 libra

¿Qué pasa si consumo un alimento contaminado con listeria?

La Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de causar infecciones alimentarias graves. En personas sanas, puede provocar síntomas leves y transitorios como:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Rigidez muscular

Náuseas y dolor abdominal

Diarrea

Sin embargo, esta infección puede llegar a ser mortal en niños pequeños, personas de la tercera edad o con sistemas inmunitarios debilitados. En el caso de mujeres embarazadas, es extremadamente peligrosa, ya que puede causar abortos espontáneos y partos prematuros.

Hasta el momento no se han reportado casos de personas afectadas por el consumo del producto retirado. De igual manera, se insta a los consumidores que lo hayan adquirido a no consumirlo y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

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