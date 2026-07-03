Donald Trump habría frenado el regreso de María Corina Machado a Venezuela tras los terremotos

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría intervenido para impedir el regreso de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país, por considerar que su retorno podría desencadenar una nueva crisis política, reseñó The Wall Street Journal.

De acuerdo con la publicación, funcionarios estadounidenses habrían presionado a Machado para que desistiera de ingresar al territorio venezolano en medio de la emergencia provocada por los sismos.

Incluso, un avión privado que la trasladaba desde Estados Unidos hacia Curazao habría recibido la orden de regresar cuando las autoridades estadounidenses concluyeron que la dirigente pretendía cruzar posteriormente a Venezuela.

El diario sostiene que la opositora llevaba meses preparando su regreso con la intención de reactivar la presión política para impulsar la celebración de nuevas elecciones, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y el acercamiento entre Washington y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, cuyo plazo constitucional ya venció.

Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal, personas cercanas a la Casa Blanca habrían advertido a Machado que insistir en su plan podría poner en riesgo el respaldo de la administración Trump y afectar la estrategia que Estados Unidos desarrolla respecto a Venezuela, lo que retrasaría el proceso electoral previsto.

El reporte también señala que, tras ese primer intento, Machado buscó regresar a través de Panamá. Sin embargo, la aerolínea Copa Airlines habría rechazado transportarla a Venezuela ante el temor de posibles represalias por parte de las autoridades venezolanas.

Machado niega haber solicitado protección

En medio de la polémica generada por esas versiones, María Corina Machado aseguró este viernes que nunca pidió protección especial para regresar a Venezuela.

“Ni yo ni nuestros equipos hemos solicitado ningún tipo de protección ni la asignación de recursos de seguridad”, afirmó durante un encuentro virtual con medios de comunicación.

La dirigente opositora respondió además a quienes cuestionan las condiciones de seguridad para su retorno. “Todo el mundo me pregunta quién me va a cuidar. Bueno, millones de venezolanos”, expresó.

Machado reiteró que mantiene su decisión de regresar al país para acompañar a la población afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, una tragedia que, según cifras oficiales, deja al menos 2,595 fallecidos y más de 12,400 heridos.

Durante su intervención sostuvo que la emergencia sísmica puso en evidencia las debilidades institucionales del Estado venezolano. “Esta semana ha evidenciado la ausencia total de capacidades estatales. El país necesita certezas”, manifestó.

La líder opositora también insistió en que su objetivo es contribuir a las labores de atención de la emergencia y aprovechó para agradecer el respaldo recibido por parte de Estados Unidos y otros países.

Machado salió de Venezuela en diciembre pasado para recibir en Noruega la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz 2025, luego de permanecer cerca de un año en la clandestinidad. Sobre ella pesan acusaciones por presuntos delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria, señalamientos que ha rechazado de forma reiterada.

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