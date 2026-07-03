El hábito que arruina tu hidratación en los días más calurosos de julio

En los días de julio, el calor del verano se siente suele ser intenso en gran parte de Estados Unidos. Las altas temperaturas hacen que el cuerpo pierda agua y energía con mayor rapidez a través del sudor, e incluso existe un hábito que arruina tu hidratación.

Según expertos, este error consiste en beber agua solo cuando se tiene sed.

¿Por qué no debes esperar a tener sed para tomar agua?

Cuando el cerebro activa el mecanismo para avisarte que tienes sed, en realidad ya tu cuerpo ha comenzado a perder parte del agua que necesita para funcionar bien, señala el portal del Instituto Español de Formadores de Salud (IEFS).

En este sentido, sentir la necesidad de tomar agua no es la primera señal de que tu cuerpo la necesita.

Durante los días calurosos es necesaria la hidratación constante y no esperar sentir sed. Mientras el cuerpo intenta regular la temperatura mediante la sudoración, también pierde agua y electrolitos esenciales.

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Otros hábitos o errores que podrían afectar la hidratación en verano

1. El consumo excesivo de alcohol o cafeína

Las bebidas alcohólicas y aquellas con altas cantidades de cafeína pueden favorecer la pérdida de líquidos por su efecto diurético.

Esto no significa que deban eliminarse por completo, pero sí conviene moderar su consumo cuando las temperaturas son elevadas y compensarlo con una mayor ingesta de agua.

2. Beber agua muy fría y de golpe

Tomar agua excesivamente fría y de golpe puede provocar molestias digestivas en algunas personas e incluso generar una sensación incómoda por el cambio brusco de temperatura.

Especialistas recomiendan consumir agua fresca y de a poco para evitar estas molestias.

3. Tomar bebidas azucaradas en lugar de agua

Por muy refrescantes que parezcan, las bebidas azucaradas (aunque estén frías) podrían darte la sensación de eliminar la sed, pero no te están hidratando. Los refrescos tienen un efecto diurético que acelera la pérdida de líquidos en el organismo.

En definitiva, la hidratación no comienza con sentir sed, sino en cómo evitarla. La ingesta correcta de agua ayuda a controlar la temperatura corporal, favorece el funcionamiento del corazón, los músculos, el cerebro y los riñones.

En los días más calurosos de julio, en pleno verano, adoptar hábitos preventivos puede ser una medida clave para reducir el riesgo de deshidratación y disfrutar de la temporada de forma segura.

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