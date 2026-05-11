Verano caro en Nueva York: cuánto puede subir la factura de luz y cómo pedir ayuda antes del calor

El verano todavía no empezó, pero muchos hogares de Nueva York ya tienen un motivo concreto para revisar el presupuesto: la factura de electricidad puede llegar más alta durante los meses de calor.

Con Edison anticipa que los clientes residenciales de la ciudad de Nueva York podrían ver un aumento promedio de alrededor del 5.7% en sus facturas eléctricas del verano de 2026, principalmente por cargos de suministro más elevados. En Westchester, en cambio, la empresa proyecta una baja promedio de 2.8% para clientes residenciales. La compañía aclara que el monto final dependerá del consumo, el clima, la demanda y los precios del mercado energético.

El dato llega en un momento sensible. En verano, el aire acondicionado puede convertirse en una necesidad de salud, no solo en una comodidad, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones médicas que empeoran con el calor extremo. Pero también es uno de los factores que más puede empujar el consumo eléctrico en hogares de bajos y medianos ingresos.

La suba no aparece aislada. La Comisión de Servicios Públicos de Nueva York aprobó en enero un incremento de tarifas para clientes de Con Edison durante tres años: aproximadamente 3.5% en electricidad para 2026, seguido por aumentos de 3.2% en 2027 y 3.1% en 2028, según reportó News 12 Brooklyn. Para un cliente típico de la ciudad, eso representa unos $4.03 más por mes en la factura eléctrica de 2026 si consume 280 kilovatios hora, de acuerdo con la información de Con Edison.

Miles de hogares en Nueva York buscan ayuda para enfrentar las altas temperaturas del verano Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Por qué la factura puede subir más de lo que parece

El aumento promedio de 5.7% no significa que todos los hogares pagarán exactamente eso. Una familia que usa poco el aire acondicionado puede sentir un impacto menor. Un apartamento mal aislado, con equipos viejos o con personas que necesitan mantener la casa fresca muchas horas al día puede ver una suba más fuerte.

Con Edison explica que las facturas varían según los cargos de suministro y la cantidad de energía usada. La compañía compra electricidad a proveedores y traslada esos costos al cliente sin obtener ganancia sobre esa parte del cargo, según su explicación pública sobre tarifas.

También hay un factor de fondo: la demanda eléctrica está creciendo. Reuters reportó que Con Edison tuvo mayores ingresos eléctricos en el primer trimestre y citó la expectativa de que el consumo de electricidad en Estados Unidos alcance nuevos récords este año, de acuerdo con proyecciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En Nueva York, ese escenario se combina con veranos más exigentes, viviendas antiguas, alta densidad urbana y una dependencia creciente del aire acondicionado en los días de calor extremo.

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Quiénes pueden pedir ayuda para enfriar la casa

Nueva York tiene abierto el beneficio de Cooling Assistance del programa HEAP, una ayuda para hogares elegibles que necesitan comprar e instalar un aire acondicionado o un ventilador.

El beneficio abrió el 15 de abril de 2026 y puede cubrir un equipo por hogar. El estado indica que el costo no puede superar los $800 con instalación para un aire acondicionado de ventana, portátil o ventilador, ni los $1,000 para una unidad instalada en una manga de pared existente. Los fondos son limitados y se entregan por orden de llegada.

La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York explica que el programa puede ayudar a hogares elegibles a comprar e instalar un aire acondicionado o ventilador; si no se puede instalar un aire acondicionado de forma segura, se entrega un ventilador.

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Requisitos principales

Para acceder al beneficio, el hogar debe cumplir condiciones de ingresos o recibir ciertos programas, como SNAP, Temporary Assistance, Code A SSI o un beneficio regular de HEAP superior a $21 durante el año del programa. Además, debe haber en el hogar una persona de 60 años o más, un niño menor de 6 años o alguien con una condición médica documentada que empeore con el calor extremo.

También se exige que algún miembro del hogar sea ciudadano estadounidense o inmigrante calificado, que la vivienda no tenga actualmente un aire acondicionado funcionando o que el equipo tenga al menos cinco años, y que el hogar no haya recibido un aire acondicionado financiado por HEAP en los últimos cinco años.

Los límites de ingresos mensuales para 2026 publicados por ACCESS NYC son: $3,473 para una persona, $4,542 para dos, $5,611 para tres y $6,680 para un hogar de cuatro personas.

Cómo aplicar en Nueva York

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden solicitar el beneficio de Cooling Assistance a través de ACCESS HRA cuando el programa está abierto. También pueden comunicarse con su distrito local de HEAP para recibir orientación sobre elegibilidad, proceso de solicitud y documentación requerida.

Entre los documentos que pueden pedir están prueba de residencia, comprobantes recientes de ingresos, identificación con foto y, cuando corresponde, documentación médica. ACCESS NYC aclara que no se necesita documentación médica si en el hogar vive una persona de 60 años o más, o un niño menor de 6 años.

Si no aplicas los trucos correctos en una ola de calor, este puede acumularse dentro de tu casa. Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

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Cómo bajar el consumo antes de que llegue la ola de calor

La ayuda pública puede aliviar a los hogares más vulnerables, pero no todos califican. Para quienes quedan fuera del programa, la estrategia debe empezar antes de la primera ola de calor.

La medida más efectiva es revisar el uso del aire acondicionado. Un equipo viejo, filtros sucios o ventanas mal selladas pueden hacer que el aparato trabaje más y consuma más. También conviene enfriar solo las habitaciones que se usan, cerrar cortinas durante las horas de sol fuerte y evitar hornos o electrodomésticos que sumen calor dentro de la vivienda.

Con Edison ofrece herramientas de análisis de consumo para clientes, con recomendaciones personalizadas para mejorar eficiencia y controlar costos durante el verano.

La clave: pedir ayuda antes de la emergencia

El error más común es esperar hasta la primera factura impagable o hasta que el calor ya sea insoportable. En programas como Cooling Assistance, los fondos son limitados y se distribuyen por orden de llegada. Para hogares con adultos mayores, niños pequeños o personas con enfermedades agravadas por el calor, aplicar temprano puede marcar la diferencia.

Este verano, la pregunta no es solo cuánto subirá la luz. También es quién podrá sostener el costo de mantenerse fresco en una ciudad donde el calor extremo ya es parte del calendario.

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