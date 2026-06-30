Los medicamentos que nunca deberías dejar dentro del automóvil durante el verano

Un descuido tan común como dejar una bolsa con medicamentos dentro del automóvil mientras haces unas compras puede afectar su eficacia. En verano, la temperatura en el interior de un vehículo estacionado puede superar con facilidad los 120 °F (49 °C) en pocos minutos, incluso cuando afuera no hace un calor extremo. Ese ambiente puede alterar la composición de algunos fármacos y hacer que ya no funcionen como deberían.

Medicamentos que jamás deben quedar el auto en verano

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que el calor, la humedad y la exposición directa al sol pueden dañar determinados medicamentos. Por eso recomienda conservarlos siempre siguiendo las instrucciones del fabricante y evitar dejarlos dentro de un automóvil, especialmente durante los meses más cálidos.

Insulina

La insulina es uno de los medicamentos más sensibles al calor. Si permanece durante varias horas dentro de un vehículo caliente, puede perder parte de su efectividad.

La Asociación Americana de la Diabetes recomienda mantenerla dentro del rango de temperatura indicado por el fabricante y nunca dejarla en el automóvil durante el verano.

Inhaladores para el asma

Los inhaladores presurizados también pueden verse afectados por las altas temperaturas. La FDA señala que estos dispositivos no deben exponerse a temperaturas superiores a las indicadas en el envase, ya que el calor excesivo puede alterar el envase presurizado e incluso aumentar el riesgo de que se dañe.

EpiPens y autoinyectores de epinefrina

Los autoinyectores utilizados para tratar reacciones alérgicas graves deben mantenerse protegidos del calor extremo. Los fabricantes indican que deben almacenarse a temperatura ambiente y evitar tanto el calor intenso como la congelación.

Medicamentos líquidos

Antibióticos en suspensión, jarabes y algunos medicamentos pediátricos también pueden deteriorarse si permanecen durante mucho tiempo dentro de un vehículo caliente.

En algunos casos cambian de color, consistencia o pierden estabilidad química.

Hormonas y medicamentos biológicos

Algunos tratamientos hormonales, medicamentos biológicos y productos inyectables requieren temperaturas controladas durante todo su almacenamiento.

Una exposición prolongada al calor puede disminuir su eficacia, incluso si el medicamento mantiene un aspecto normal.

¿Cómo transportar medicamentos en verano?

Si necesitas viajar con medicamentos durante el verano, los expertos recomiendan:

Llevarlos dentro del habitáculo con aire acondicionado, no en el baúl.

Utilizar una bolsa térmica cuando el fabricante lo permita.

Evitar la exposición directa al sol.

No dejarlos dentro del automóvil aunque sea por pocos minutos.

Revisar siempre las condiciones de almacenamiento indicadas en el envase.

¿Qué hacer si un medicamento estuvo varias horas dentro del automóvil?

No siempre es posible saber si un medicamento perdió efectividad simplemente observándolo.

La FDA recomienda consultar con el farmacéutico o con el fabricante si existe la sospecha de que un medicamento fue expuesto a temperaturas extremas durante un período prolongado. En algunos casos puede ser necesario reemplazarlo para garantizar que el tratamiento siga siendo seguro y eficaz.

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