Verano 2026: cómo bajar la factura de la luz sin apagar el aire acondicionado

Expertos en ahorro y eficiencia energética aseguran que, durante este verano 2026, no es necesario que apagues el aire acondicionado para bajar la factura de la luz.

Para lograrlo, la clave consiste en darle un uso inteligente y combinarlo con trucos para mantener la casa fresca, como encender ventiladores y limpiar los filtros con la debida frecuencia.

Otra recomendación es no ajustar el termostato al mínimo, sino a una temperatura moderada que suele ser suficiente para mantener el confort. Además, bajar la temperatura al máximo no enfría más rápido la casa y solo hace que el equipo funcione durante más tiempo.

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Cómo bajar la factura de la luz sin apagar el aire acondicionado

1. Usa ventiladores junto al aire acondicionado

Uno de los trucos más efectivos es combinar ambos sistemas. Los ventiladores ayudan a mover el aire frío por la habitación y generan una sensación térmica más fresca.

Gracias a esto, muchas personas pueden subir unos grados el aire acondicionado sin perder comodidad. Este pequeño ajuste puede traducirse en un ahorro notable al final del mes.

2. Mantén los filtros limpios

Los filtros sucios obligan al equipo a trabajar más para enfriar el ambiente.

La recomendación es limpiarlos o reemplazarlos regularmente, especialmente durante el verano, cuando el aire acondicionado funciona con mayor frecuencia.

3. Cierra cortinas y persianas en las horas de más calor

Mantener cerradas las cortinas o persianas durante las horas de mayor radiación solar ayuda a evitar que la vivienda se caliente demasiado y reduce el trabajo del aire acondicionado.

4. Evita que el termostato reciba calor

Televisores, lámparas, computadoras y otros aparatos generan calor. Si están cerca del termostato, pueden hacer que el sistema crea que la habitación está más caliente de lo que realmente está, provocando un funcionamiento innecesario.

Finalmente, los especialistas señalan que los modelos antiguos suelen consumir bastante más electricidad que los equipos modernos. En este sentido, hacer el reemplazo representa una inversión que se recupera con el ahorro acumulado en las facturas.

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