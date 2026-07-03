Exatleta olímpico enfrenta cargo por presunto daño al estanque del Monumento a Lincoln

El exatleta olímpico David Hearn fue acusado de un delito grave por presuntamente causar daños al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, una obra de rehabilitación impulsada por el presidente Donald Trump que ha enfrentado diversos contratiempos desde su inicio.

Hearn, de 67 años y excompetidor olímpico de piragüismo, enfrenta un cargo por daños a la propiedad.

La Fiscalía Federal del Distrito de Columbia sostiene que el acusado retiró de manera intencional parte del sellador recién ubicado en el fondo del estanque, provocando pérdidas superiores a los $1,000 dólares, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

La fiscal federal Jeanine Pirro afirmó que Hearn arrancó el revestimiento utilizando ambas manos y que además mostró una actitud agresiva hacia un trabajador del parque que le pidió detenerse. “Este es un caso con pruebas contundentes”, aseguró la funcionaria, quien añadió que también se han realizado otros seis arrestos relacionados con el caso, aunque por delitos menores.

En un comunicado, los abogados Norm Eisen, cofundador de Democracy Defenders Fund, y Mary Dohrmann, del Washington Litigation Group, calificaron el proceso como “indignante” y señalaron que representa un supuesto abuso de poder contra un ciudadano común basado en una narrativa, según ellos, sin fundamento.

Hearn había explicado previamente que el pasado 19 de junio únicamente introdujo la mano en el agua para revisar el estado del revestimiento, luego de observar que parte del material ya se encontraba desprendido. Relató que tocó brevemente una sección que permanecía adherida al borde del estanque y la soltó cuando un empleado del parque se lo solicitó.

“Soy un ciudadano curioso. Me agaché para ver cómo se sentía. Era muy gomoso”, declaró Hearn en una entrevista telefónica concedida a la agencia estadounidense.

El exatleta, residente de Bethesda, Maryland, indicó además que llegó al lugar durante un recorrido en bicicleta de aproximadamente 64 millas y que posteriormente fue retenido durante cinco horas por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Parques de Estados Unidos antes de ser liberado.

El caso se produce en medio de la controversia por la remodelación del estanque reflectante, un proyecto valuado en $16 millones de dólares que forma parte de los preparativos para la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

El mes pasado, el presidente Trump aseguró que varias personas habían sido detenidas por presuntos actos de vandalismo en el lugar y afirmó, sin presentar pruebas, que algunos responsables arrojaron fertilizante al agua y dañaron el revestimiento con un cúter.

En respuesta a los problemas registrados en la obra, autoridades federales reforzaron la vigilancia en la zona con patrullajes de la Guardia Nacional y la Policía de Parques. Mientras tanto, contratistas y trabajadores del gobierno han empleado tratamientos químicos y tecnología de nanoburbujas de ozono para combatir la proliferación de algas, aunque el propio mandatario reconoció que probablemente será necesario vaciar nuevamente el estanque para reparar el revestimiento.

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