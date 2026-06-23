Trump asegura que presentará pruebas ante tribunales sobre los daños en el estanque reflectante: seis detenidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que presentará ante los tribunales pruebas de que los problemas detectados en el recién renovado Estanque Reflectante de la Explanada Nacional de Washington fueron causados por actos de vandalismo y no por fallas en las obras de rehabilitación.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que varias personas han sido detenidas o citadas por los daños que supuestamente fueron causados deliberadamente en la estructura ubicada frente al Monumento a Lincoln.

“Seis personas han sido arrestadas y siete han sido citadas por los daños causados a la ahora hermosa Piscina Reflectante de nuestro país”, escribió el mandatario.

El estanque, sometido a una renovación de $14.7 millones de dólares, presentara problemas poco después de ser rellenado con agua. Entre ellos figuraron el desprendimiento de parte del sellador aplicado en el fondo y la aparición de un intenso brote de algas que tiñó el agua de verde.

Trump rechaza que los desperfectos estén relacionados con deficiencias en la ejecución del proyecto y sostiene que fueron provocados por personas que habrían realizado cortes deliberados en la superficie sellada del estanque, reseñó CBS News.

Indicó que existe una abertura de unos 107 metros que habría sido realizada con “un cuchillo muy afilado o cuchillas de afeitar”.

“Fue un acto deliberado y delictivo”, afirmó.

Durante una conversación con el corresponsal jefe de la Casa Blanca de CBS News, Trump insistió en que dispone de evidencia para respaldar sus acusaciones. Al ser consultado sobre fotografías o videos que demostraran la existencia de los cortes, respondió que las pruebas serán presentadas en los tribunales.

“Sí, en el momento oportuno lo verán. Lo verán en los tribunales”, declaró.

El presidente también aseguró haber visto personalmente los daños y afirmó que parte del revestimiento del fondo fue cortado y arrancado, dejando bordes irregulares.

Además, sugirió sin aportar pruebas que alguien podría haber arrojado fertilizante al agua para provocar la proliferación de algas que afectó al estanque. “Si echas fertilizante al agua, aparecen algas”, dijo el mandatario.

Por su parte, Atlantic Industrial Coatings, la empresa contratada para aplicar el revestimiento del fondo del estanque, reconoció que existen algunas zonas que requieren reparaciones, aunque sostuvo que representan una porción mínima del proyecto y no constituyen una falla general del sistema instalado.

La compañía indicó que las correcciones se realizarán cuando el estanque vuelva a vaciarse.

La rehabilitación del Estanque Reflectante forma parte de los trabajos impulsados por la administración Trump para preparar varios espacios emblemáticos de Washington de cara a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, previstas para el 4 de julio del próximo año.

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