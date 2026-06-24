Sospechoso detenido frente al estanque reflectante de Trump impugnará acusación por conducta obscena

Un residente de Washington D.C. que fue arrestado esta semana cerca del estanque reflectante del National Mall declaró que tenía planeado impugnar los cargos en su contra, mientras el presidente sigue culpando a los presuntos vándalos por la fallida remodelación del estanque.

Tras el gasto de $14.2 millones de dólares que realizó el gobierno del presidente Donald Trump para renovar el estanque frente al Monumento a Lincoln y teñirlo de azul, el color de la bandera, a poco tiempo del 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio, el estanque ha sido afectado por la proliferación de algas y el desprendimiento del revestimiento de poliuretano. El mandatario afirma, sin evidencias, que el estanque fue dañado con un cuchillo.

A inicios de esta semana, el jefe de la Casa Blanca señaló en redes sociales que seis personas habían sido arrestadas “por los daños que causaron al ahora hermoso Estanque Reflectante de nuestro país”.

Hasta ahora, los cargos presentados contra las personas detenidas en el estanque o en sus cercanías no incluyen ningún tipo de daño.

Christian Miles, un residente de Washington D.C. que aparece en un vídeo siendo sacado esposado mientras lo arrastraban en el estanque reflectante el lunes, declaró a The Guardian que fue acusado de violar una ley federal de obscenidad por increpar a un grupo de policías estatales de Oklahoma que custodiaban el estanque.

Miles, quien se desempeña como editor de video independiente y un veterano submarinista de la Marina de Estados Unidos, se propuso como proyecto personal en los últimos meses “documentar el creciente estado policial” desde que Trump asumió el control federal de la policía en Washington D.C., filmándose a sí mismo confrontando, y a menudo reprendiendo, a las tropas y agentes federales en toda la ciudad.

Le dijo al medio que planeaba impugnar el cargo administrativo por violar la sección 2.34 (a) (2) del Código de Regulaciones Federales, que prohíbe la conducta desordenada por parte de alguien que usa “lenguaje, una expresión o gesto, o participa en una exhibición o acto que es obsceno, físicamente amenazante o intimidante, o hecho de una manera que es probable que cause daño o incite a una ruptura inmediata de la paz”.

Miles publicó un video editado de su encuentro con los policías estatales de Oklahoma, que parece similar a sus encuentros previos con otros oficiales y soldados en los últimos 10 meses. La única diferencia, aparentemente, es que este hecho tuvo lugar luego de que el presidente comenzara a afirmar que los vándalos, y no el trabajo deficiente de contratistas elegidos personalmente, eran los culpables del deterioro acelerado del estanque reflectante remodelado.

En un correo electrónico enviado al medio, Miles indicó la ironía de que uno de los policías de Oklahoma, con el que discutió antes de su arresto, le dijera que EE.UU. era obviamente una sociedad libre “porque aquí puedes estar y grabar todo lo que quieras… Ve a China, te atropellarían con un tanque en la Plaza Roja”.

De acuerdo con Miles, fue arrestado siete minutos después por usar lenguaje obsceno mientras protestaba contra el fuerte despliegue de seguridad en el estanque reflectante.

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