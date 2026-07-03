Modric sobre uso del VAR en el Mundial 2026: “Lo usan mal, de manera selectiva”

Tras la dramática y polémica victoria de Portugal por 2-1 sobre Croacia en el BMO Field de Toronto, el legendario mediocampista Luka Modrić anunció su retiro definitivo de la selección croata a los 40 años, pero no quiso marcharse en silencio tras un desenlace que catalogó de “increíble” y “selectivo” por la actuación del VAR.

“Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. ¿El gol anulado a Gvardiol? El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no lo toca, no era fuera de juego”, disparó Modrić en la zona mixta visiblemente molesto tras el partido.

La jugada que desató la furia balcánica ocurrió en la última acción del tiempo añadido. Al minuto 102, Josko Gvardiol mandó el balón a la red decretando un agónico 2-2 que forzaba el tiempo suplementario. Sin embargo, el principal anuló la acción tras ser llamado al monitor. La tecnología del chip y el sensor interno del balón oficial detectaron un roce imperceptible del atacante croata Igor Matanovic en la jugada previa. Dicho toque, invisible a simple vista en las pantallas, activó el fuera de juego automático de Mario Pašalić, quien posteriormente había asistido a Gvardiol.

“No era penal hoy. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Ahora lo usan mal, de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. Creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado. Debería activarse si hay un error al 200%, no cuando está en una zona gris”, fustigó con dureza el capitán.

El adiós de Modrić a la selección de Croacia podría ser la antesala de su retirada definitiva de los terrenos de juego. Tras finalizar su contrato con el AC Milan, donde vivió un cierre de campaña gris y con pocos minutos, el centrocampista no cuenta actualmente con ninguna oferta en el fútbol de clubes que logre seducirle para estirar su carrera profesional. La cita en Toronto, con toda su carga dramática, apunta a ser la última función de uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos.

Sigue leyendo:

·Nagelsmann renuncia a Alemania: ¿Llega Klopp tras el Mundial 2026?

·Ocho entrenadores han renunciado por resultados desfavorables en el Mundial 2026

·FIFA denuncia aumento de comentarios racistas e insultos en redes durante el Mundial 2026