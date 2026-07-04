Nueva York: el tiempo para hoy sábado 4 de julio

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima.

¿Va a llover? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 51% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:30 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:31 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 84 grados Fahrenheit (21 y 29ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 93% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.