Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 5 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 55 durante el día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:21 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:29 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima