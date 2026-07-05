¿Compras jamón o pavo preempacado? Expertos dicen que deberías pensarlo dos veces

Los embutidos preempacados son una opción práctica para quienes buscan ahorrar tiempo al hacer las compras. Sin embargo, especialistas en preparación de sándwiches aseguran que esa comodidad suele implicar sacrificar frescura, sabor y textura frente a los productos recién rebanados en el mostrador de la tienda.

Aunque comprar jamón, pavo o roast beef preempacados permite ahorrar algunos minutos, el creador de contenido gastronómico y autor del libro Stacked: The Art of the Perfect Sandwich, Owen Han, considera que quienes buscan una mejor experiencia deberían optar por carnes recién cortadas en el área de delicatessen.

En entrevista con Tasting Table, Han explicó que el principal beneficio del mostrador de carnes frías es la frescura del producto y la posibilidad de elegir exactamente cómo será rebanado.

“El mostrador de delicatessen casi siempre te dará un producto más fresco”, afirmó.

El especialista agregó que el grosor de cada rebanada también influye directamente en el resultado final de un sándwich.

“El grosor puede cambiar completamente la experiencia de comer un sándwich, y en el mostrador puedes obtener exactamente lo que estás buscando”, explicó.

El sabor también cambia

Además de la frescura, Han señaló que la calidad de las carnes recién rebanadas suele ser superior a la de las versiones empaquetadas.

“En muchos casos, el sabor y la textura son notablemente mejores que en las opciones preempacadas, especialmente cuando preparas un sándwich en el que los ingredientes realmente necesitan destacar”, comentó.

Y añadió: “Si realmente te apasionan los sándwiches, diría que esa mejora generalmente vale la pena”.

Algunas carnes vale la pena prepararlas en casa

Han también recomienda preparar ciertos tipos de carne en casa para obtener aún más calidad.

Uno de sus ejemplos favoritos es el roast beef, ya que asegura que resulta más sencillo de elaborar de lo que muchas personas imaginan y puede representar un ahorro económico.

“El roast beef es una de mis cosas favoritas para preparar en casa porque es sorprendentemente fácil y puede ser muy rentable”, señaló.

No obstante, aclaró que no todas las carnes justifican ese esfuerzo.

“No todas las carnes valen el esfuerzo. El pavo, por ejemplo, puede ser complicado de preparar correctamente y, muchas veces, requiere mucho más trabajo para obtener un resultado que no es dramáticamente mejor que el que puedes conseguir en una buena delicatessen”, explicó.

Una rebanadora puede ayudar a ahorrar dinero

Para quienes preparan sándwiches con frecuencia, Han también sugiere invertir en una rebanadora de carne.

“Tengo una rebanadora de calidad profesional en casa, y hace una gran diferencia porque puedo cortar todo con el grosor que prefiero”, comentó.

El experto explicó que el grosor ideal varía según el producto.

Por ejemplo, el salami y el pepperoni suelen cortarse a 1/16 de pulgada, mientras que el tocino se recomienda en 1/4 de pulgada.

Para carnes cocidas como jamón o pastrami, considera que 1/8 de pulgada ofrece un resultado equilibrado.

Además, señaló que comprar piezas grandes de carne y rebanarlas en casa también puede representar un ahorro a largo plazo.

“Aunque no cocines la carne tú mismo, comprar piezas grandes al mayoreo y rebanarlas en casa puede ahorrar dinero con el tiempo, además de darte un mayor control sobre el producto final”, explicó.

Aun así, reconoció que la mayoría de las personas no necesita llegar a ese nivel.

Para ellas, recomienda simplemente acudir al mostrador de carnes frías de un supermercado o delicatessen de confianza y evitar, siempre que sea posible, las versiones preempacadas.

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