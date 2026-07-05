Haaland liquida a Brasil con dos goles de auténtico “killer”

EAST RUTHERFORD, NJ – Si no lo han visto, busquen el comercial de Nike de este Mundial. Véanlo hasta el final. Ahora busquen el primer gol de Haaland con el que Noruega manda para casa a Brasil. ¿Algún parecido?

En el minuto 79, el gigante vikingo, que casi no había entrado en juego hasta ese momento, bien defendido por Marquinhos, saltó por encima de Gabriel y remató de cabeza con violencia al fondo del arco de Alisson Becker.

¡¡¡NO ES DE ESTE PLANETA!!! ¡¡¡NO LO ES!!! ¡¡¡APARECIÓ ERLING HAALAND!!!



El goleador noruego marca de cabeza y pone arriba a su selección sobre Brasil.



¿Reaccionan los brasileños? Faltan ya 10 minutos del partido. pic.twitter.com/e1NTdO8kKX — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 5, 2026

Poco después, con un golpeo cruzado raso ajustado al palo, el delantero del Manchester City destrozó las esperanzas de las decenas de miles de fanáticos brasileños que eran amplia mayoría en las gradas del MetLife, en otro partido más del Mundial lleno con 80,663 espectadores.

Fue su séptimo gol del campeonato, empatado con Messi y Mbappé en la carrera por el botín de oro. Ha marcado en los últimos 14 partidos de Noruega.

¡¡¡GOLAAAAAZO DE NORUEGA!!! ¿QUIÉN MÁS? ¡¡¡ERLING HAALAND!!!



Doblete del monstruo noruego para estar ELIMINANDO a Brasil de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/tVjYCocj94 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 5, 2026

Brasil falló un penalti

El partido tuvo un arranque frenético. Noruega no tardó en asustar a la canarinha. No habían pasado ni dos minutos y tuvieron la primera ocasión clara, una elaborada jugada por la derecha que terminó en gol anulado por fuera de juego.

Pero Brasil despertó pronto y en el minuto 10 pudo abrir el marcador de penalti cuando Kristoffer Ajer derribó a Matheus Cunha, pero Ørjan Nyland atajó el disparo a media altura de Bruno Guimarães.

Aunque Noruega dominaba, el peligro venía de los contraataques de Brasil, con Cunha y Vinicius Junior como punta de lanza.

El delantero del Real Madrid tuvo la ocasión en el minuto 40, después de robar el balón a Odegaard en un grave error de la zaga nórdica.

El propio Odegaard tuvo la oportunidad más clara de Noruega en el descuento de la primera parte, tras un balón largo del arquero a Haaland que el gigante no acertó a controlar. El rebote le cayó en los pies al armador nórdico, que con la izquierda no pudo superar a Becker.

En otro error de Odegaard, Brasil montó una contra en la que Vinicius filtró perfecto para Endrick, que recién había saltado al campo por Cunha. Pero el delantero de 19 años falló solo delante de Nyland, que parecía imbatible.

Poco después, Noruega elaboró una jugada por la izquierda que Haaland estuvo a punto de rematar en el segundo palo.

Neymar salió del banquillo en el minuto 68 para la alegría de las gradas. Pero ahí empezó la debacle de Brasil. Tras los dos golazos de Haaland, Brasil recortaría distancias en el minuto 100 con una pena máxima convertida por Neymar -quizá el último gol con su selección del goleador histórico de la canarinha-, pero los sudamericanos no tendrían tiempo para más.

¡¡¡GOL DE NEYMAAAAAR!!! ¡¡¡EL HISTÓRICO BRASILEÑO VUELVE A MARCAR CON SU SELECCIÓN!!!



Cobra de buena forma el penal y acorta distancias ante Noruega en los últimos minutos. pic.twitter.com/2dlMyHdZgi — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 5, 2026

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