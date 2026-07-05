Hertz liquida miles de autos usados y muchos los vende en eBay

Comprar un automóvil seminuevo podría ser más accesible para miles de consumidores en Estados Unidos. La empresa de renta de autos Hertz anunció que pondrá a la venta miles de unidades usadas a través de eBay, en un intento por ampliar su alcance entre compradores que buscan precios más bajos.

Hertz informó que, como parte de una alianza con eBay, ofrecerá 8,000 vehículos usados de su flota en la plataforma de comercio electrónico.

Los automóviles estarán certificados, tendrán precios fijos sin negociación, incluirán garantía y contarán con opciones de devolución para brindar mayor confianza a los compradores.

Chris Berg, vicepresidente ejecutivo de Administración Global de Flotas de Hertz, calificó la alianza como el siguiente paso natural para fortalecer el negocio de venta de autos usados de la empresa.

“Nos da acceso a millones de compradores potenciales en una plataforma confiable, respalda un modelo minorista escalable, reduce nuestra dependencia de los canales mayoristas y pone nuestro inventario certificado de vehículos casi nuevos frente a más clientes que nunca”, declaró.

El aumento en los precios impulsa nuevas opciones

La decisión llega en un momento en que los precios de los automóviles siguen elevados en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos citados en la información, el precio promedio de un automóvil usado alcanzó los $25,390 durante marzo, mientras que un vehículo nuevo promedió $49,275, lo que ha llevado a muchos consumidores a buscar alternativas más económicas.

A esto se suma que continúa vigente el arancel del 25% impuesto por el presidente Donald Trump a vehículos importados y determinadas autopartes, una medida que sigue impactando los costos de producción y el precio final de los automóviles.

Analistas de J.P. Morgan estiman que ese arancel podría incrementar en $41,000 millones los costos para los fabricantes de automóviles, lo que equivale a aproximadamente $2,580 adicionales por vehículo, o un aumento promedio de 5.8% en el precio de venta.

“En su mayor parte, consideramos que los fabricantes de automóviles y los consumidores asumirán la factura de $41,000 millones durante el primer año”, señaló Ryan Brinkman, director de Investigación de la Industria Automotriz y Autopartes de Estados Unidos de J.P. Morgan Global Research.

Desde un Chevrolet hasta una Toyota Highlander

La oferta disponible en eBay incluye tanto vehículos económicos como modelos de gama más alta.

Entre los ejemplos mencionados por la compañía figura un Chevrolet Malibu LT 2023 con precio de $14,469, así como una Toyota Highlander 2025 anunciada en $38,960.

Andrea Wielgoss, gerente general del área de Vehículos de eBay Estados Unidos, aseguró que la plataforma busca facilitar la compra completamente en línea.

“Estamos conectando a los compradores con una selección de vehículos certificados casi nuevos de clase mundial, todos respaldados por el programa Secure Purchase de eBay, que permite una experiencia de compra en línea fluida de principio a fin”, afirmó.

¿Vale la pena comprar un auto de renta?

Aunque los vehículos que pertenecieron a empresas de alquiler suelen tener la reputación de haber sido conducidos de forma intensa, especialistas señalan que también presentan ventajas.

Una encuesta de Consumer Reports encontró que aproximadamente uno de cada cuatro participantes dijo haber recibido vehículos de renta con problemas mecánicos o relacionados con el mantenimiento durante sus alquileres.

Sin embargo, los expertos destacan que las grandes compañías suelen dar mantenimiento constante a sus flotas, ya que representan uno de sus principales activos comerciales.

Además, los contratos de renta generalmente responsabilizan a los clientes por los daños ocasionados al vehículo, lo que puede desalentar un uso irresponsable.

Michael Crossen, técnico principal del Centro de Pruebas Automotrices de Consumer Reports, dijo a USA Today que algunos autos usados provenientes de empresas de renta incluyen coberturas que ayudan a reducir el riesgo financiero.

“Dependiendo de la empresa a la que se compre, los autos usados de renta también pueden incluir garantías que ayudan a reducir el riesgo financiero”, explicó.

Crossen recomendó adquirir vehículos de compañías grandes como Hertz, Enterprise o Avis, ya que normalmente ofrecen una garantía limitada cercana a 12 meses o 12,000 millas a partir de la compra. También señaló que no compraría un vehículo de una empresa que ofreciera una protección menor.

Antes de adquirir un automóvil que formó parte de una flotilla de renta, los especialistas aconsejan realizar una inspección con un mecánico independiente, verificar que incluya elementos como el manual del propietario, tapetes y dos juegos de llaves.

Además , se recomienda solicitar un reporte del historial del vehículo mediante servicios como Carfax y revisar gratuitamente el número de identificación vehicular (VIN) a través del National Insurance Crime Bureau.

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