Este error en tu carro puede llenar de bacterias el aire acondicionado en verano

Cuando aprieta el calor, lo primero que haces al subirte al carro es prender el aire acondicionado. Todo bien… hasta que ese aire que sientes “fresco” en realidad no lo es tanto.

Lo que muchos no saben es que, si el filtro del aire está sucio, lo que respiras puede traer polvo, humedad, bacterias y hasta hongos acumulados. Y sí: eso termina directo en tus pulmones, sobre todo cuando usas el clima todos los días.

No es solo aire: es lo que se queda atrapado ahí

El sistema de aire de tu carro no mete aire “nuevo” todo el tiempo. Muchas veces lo recircula.

Y ahí es donde empieza el problema.

Con el uso y el calor, el filtro se va llenando de suciedad, se acumula humedad (perfecta para hongos) y el aire deja de limpiarse bien. Entonces, en lugar de refrescarte, terminas respirando lo mismo… pero más contaminado.

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Señales que muchos ignoran

No siempre es evidente. Pero hay señales que debes tener en cuenta, porque pueden estar indicando que es momento de tomar cartas en el asunto. Toma nota si:

Te da comezón en la garganta al manejar.

Estornudas más dentro del carro.

Sientes el aire pesado o con olor raro.

Te duele la cabeza en trayectos largos.

La mayoría ni lo relaciona con el coche. Pero muchas veces viene de ahí. Y, en verano, se pone peor porque el calor lo potencia todo: usas el aire acondicionado más tiempo, cierras ventanas todo el viaje y el sistema trabaja sin parar.

Eso hace que el mismo aire se quede circulando una y otra vez, con todo lo que ya trae acumulado.

El aire de tu carro puede estar sucio si el filtro está vencido o averiado. Crédito: Shutterstock

El error más común

La mayoría cambia aceite, revisa llantas… pero se olvida del filtro del aire. Y ese es justo el que estás respirando.

¿Cada cuánto cambiarlo? No hay que complicarse: una vez al año está bien para la mayoría. Si usas mucho el aire, puedes renovarlo más seguido. También, si manejas en zonas con polvo o tráfico pesado. No es caro ni difícil.

Al final, es simple: el aire acondicionado no es el problema. El problema es usarlo con un filtro que ya no sirve.

Cambiarlo puede ser la diferencia entre manejar cómodo… o estar respirando algo que no deberías.

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