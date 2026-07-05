Mamdani felicita a los venezolanos en NY por el Día de la Independencia de Venezuela

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani felicitó este domingo a la comunidad venezolana por el Día de la Independencia de Venezuela este 5 de julio y expresó su solidaridad con quienes enfrentan las consecuencias de los recientes terremotos que han dejado miles de muertos y heridos en el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Mamdani envió un saludo a los venezolanos que residen en la ciudad y destacó tanto la historia de lucha del país como la situación que atraviesan los afectados por el desastre natural.

“Nuestros corazones están con nuestros hermanos y hermanas venezolanos en este momento de celebración y lucha. ¡Feliz Día de la Independencia!”, agregó.

Mamdani señaló que la fecha también es una oportunidad para reconocer “la larga lucha de Venezuela por la autodeterminación”, así como el aporte de las generaciones de venezolanos que han hecho vida en Nueva York y a “los venezolanos alrededor del mundo que aún están lidiando con las trágicas secuelas de este devastador terremoto”.

Happy Venezuelan Independence Day to everyone celebrating across New York City.



Today, we honor Venezuela's long struggle for self-determination, the generations of people who have carried that history with them to our city, and Venezuelans around the world who are still? — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 5, 2026

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó el sábado que el balance oficial asciende a 2,954 fallecidos y 16,592 heridos por los terremotos. La cifra de desaparecidos se mantiene en 157, de acuerdo con la actualización más reciente difundida el sábado

Marco Rubio también envía mensaje

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un mensaje con motivo de la conmemoración nacional en el que también expresó solidaridad con las víctimas de los sismos.

“En nombre de los Estados Unidos de América, me uno al pueblo de Venezuela en la conmemoración de este día nacional. Llevamos en nuestros corazones y nos unimos en oración a los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos”, indicó Rubio.

Rubio sostuvo además que Washington espera “continuar trabajando hacia una Venezuela estable, próspera y democrática, aliada con los Estados Unidos”.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la respuesta de la Administración Trump incluyó el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate urbano de los cuerpos de bomberos de los condados de Fairfax, Los Ángeles y Miami-Dade, así como del Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad de Miami.

La Administración Trump ha propuesto 3 frases para la democratización de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que incluyen estabilización, recuperación y transición. Sin embargo, las autoridades venezolanas todavía no han iniciado el proceso para unas nuevas elecciones presidenciales a pesar de que el mandato de la presidenta interina expiraba el sábado 4 de julio.

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