Ferias de pasaportes en Nueva York en julio: fechas, lugares y quién puede solicitar su primer pasaporte de EE.UU.

Solicitar el primer pasaporte de Estados Unidos no tiene por qué convertirse en un proceso complicado. Durante julio, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) organizará varias ferias de tramitación de pasaportes cerca de Nueva York para facilitar que los nuevos solicitantes completen el trámite sin necesidad de programar una cita previa.

Estos eventos especiales están pensados para quienes solicitan un pasaporte por primera vez y para familias con menores de edad que deben presentar su solicitud en persona. Además de ofrecer horarios más flexibles, muchas de las ferias se realizan por la tarde o durante el fin de semana, lo que facilita el acceso a quienes trabajan o estudian entre semana.

¿Qué son las ferias de tramitación de pasaportes?

Las ferias de pasaportes son jornadas especiales en las que las agencias autorizadas reciben solicitudes fuera de su horario habitual de atención. Su objetivo es hacer más sencillo el proceso para quienes necesitan presentar por primera vez la solicitud del pasaporte estadounidense.

Durante estos eventos, el personal revisa la documentación, responde dudas y guía a los solicitantes durante todo el procedimiento. En la mayoría de los casos no es necesario pedir cita previa, aunque algunas ferias organizadas en otras partes del país sí pueden requerir registro anticipado.

Fechas y lugares de las ferias cerca de Nueva York

Quienes vivan en el área triestatal podrán acudir a las siguientes ferias programadas para este mes de julio:

* Jueves 9 de julio, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.: White Plains Hospital (41 E. Post Rd.), White Plains, Nueva York. No requiere cita previa.

* Martes 14 de julio, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Tice’s Senior Center (411 Chestnut Ridge Rd.), Woodcliff Lake, Nueva Jersey. No requiere cita previa.

* Jueves 16 de julio, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.: Village Green (73 Lake St.), West Harrison, Nueva York. No requiere cita previa.

* Sábado 18 de julio, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Anthony Veteran Park (10 Olympic Lane), Ardsley, Nueva York. No requiere cita previa.

* Martes 21 de julio, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.: Oficina del secretario del condado de Westchester (110 Martine Blvd.), White Plains, Nueva York. No requiere cita previa.

Antes de asistir, se recomienda verificar que el evento siga programado y confirmar cualquier requisito adicional anunciado por los organizadores.

Las ferias de pasaporte están diseñadas para personas que tramitarán este documento por primera vez. (Foto: Shutterstock)

¿Quiénes pueden asistir?

Las ferias están dirigidas principalmente a quienes necesitan presentar una solicitud inicial de pasaporte estadounidense. Entre los grupos que pueden beneficiarse de estos eventos se encuentran:

* Personas que solicitan su primer pasaporte de EE.UU.

* Menores de 16 años, quienes por ley deben presentar la solicitud en persona.

* Familias que buscan completar el trámite de manera conjunta.

* Personas que necesitan atención presencial o no pueden acudir en el horario habitual de una oficina de aceptación.

Es importante tener presente que estas jornadas no están destinadas a las renovaciones rutinarias de pasaporte, por lo que quienes únicamente necesiten renovar un documento vigente deberán utilizar los canales correspondientes.

Documentos que debes llevar

Para evitar retrasos o tener que regresar otro día, es fundamental acudir con toda la documentación requerida. Los solicitantes deberán presentar:

1) Prueba de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento o un certificado de naturalización.

2) Un documento oficial de identidad vigente con fotografía.

3) Una fotocopia de ambos lados del documento de identidad.

4) El formulario DS-11 completamente llenado. Se recomienda completarlo en línea e imprimirlo antes de acudir al evento.

5) Una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales para el pasaporte.

6) En el caso de menores de edad, la documentación necesaria que demuestre el consentimiento de los padres o tutores legales.

Revisar con anticipación cada requisito puede hacer que el proceso sea mucho más rápido y evitar contratiempos durante la visita.

¿Se obtiene el pasaporte más rápido?

Aunque estas ferias facilitan el acceso al trámite, no reducen el tiempo de procesamiento del pasaporte. Las solicitudes presentadas durante estos eventos siguen el calendario habitual del DOS.

Actualmente, el tiempo estándar de procesamiento es de 6 a 8 semanas. Las personas que tengan un viaje internacional próximo pueden solicitar el servicio urgente, que reduce el plazo aproximado a dos o tres semanas, siempre que paguen la tarifa adicional correspondiente.

Para quienes aún no cuentan con un pasaporte estadounidense, estas ferias representan una oportunidad práctica para iniciar el trámite sin la necesidad de conseguir una cita previa, recibir orientación presencial y completar la solicitud en un solo lugar, especialmente durante un periodo del año en el que muchas familias comienzan a planificar viajes internacionales.

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