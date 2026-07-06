Hamás disuelve su gobierno en Gaza en medio de la guerra con Israel

El gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció de manera oficial la disolución de su estructura interna con el objetivo de transferir la gestión del enclave al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una delegación de tecnócratas palestinos constituida bajo los términos del acuerdo de cese al fuego de octubre de 2025.

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Gaza, comunicó la disolución del Comité de Emergencia. Dicho organismo fue establecido tras las acciones del 7 de octubre de 2023 para ejercer el control del territorio. Muhammad Abdul Jaliq al Farra, quien lideraba la institución de manera interina, formalizó su renuncia al cargo.

“Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantable, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que allanan el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional“, declaró la Jefatura del Gobierno de Gaza.

“Actividades operativas” de Hamás continuarán

La administración saliente aclaró que pese a la decisión, la dirigencia política no interrumpirá las actividades operativas en la zona. Las labores estatales continuarán bajo la tutela exclusiva de personal de carácter especializado.

“Seguirán en sus cargos para garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico que perjudicaría a nuestro honorable pueblo”, señaló la Jefatura.

Los equipos técnicos trabajarán bajo la subordinación del NCAG una vez que la junta tome posesión de las instalaciones.

Plan de paz de EE.UU. con restricciones

Sin embargo, la implementación de la segunda fase del plan de paz, declarada por Estados Unidos en enero, mantiene restricciones operativas. La delegación de Hamás presentó sus términos en Egipto ante Nickolay Mladenov, representante de la Junta de Paz para Gaza adscrita al mandatario estadounidense Donald Trump.

Actualmente, las actividades del NCAG en la Franja se encuentran suspendidas debido a que Israel bloquea el ingreso de sus miembros, mientras que Hamás condiciona su desarme a la retirada total de las fuerzas armadas israelíes.

“Hacemos un llamado a todas las partes pertinentes e interesadas para que agilicen la entrada inmediata del Comité Nacional para la Administración de Gaza y le permitan asumir sus funciones y responsabilidades nacionales y administrativas, con el fin de fortalecer la resiliencia de nuestro pueblo y sanar sus heridas”, indicó el gobierno saliente de Hamás.

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