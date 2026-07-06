Johnson respalda el pedido de Trump y abre la puerta a legislar sobre la ciudadanía por nacimiento

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró este domingo que los republicanos evalúan alternativas para modificar por vía legislativa la ciudadanía por derecho de nacimiento, días después de que el presidente Donald Trump pidiera al Congreso intervenir tras el fallo de la Corte Suprema que mantuvo vigente esa garantía constitucional.

“Tenemos que abordar este tema. Estamos analizando todas las opciones”, afirmó Johnson durante una entrevista en Fox News Sunday. El líder republicano añadió que su bancada impulsará una solución si encuentra una vía legal para hacerlo.

“Si existe alguna solución legislativa, la impulsaremos de inmediato. Si se trata de una enmienda constitucional… llevará un poco más de tiempo. Pero tenemos que abordar este problema. Es realmente muy serio”, sostuvo.

Las declaraciones llegan después de que Trump reaccionara a la decisión del Tribunal Supremo pidiendo al Congreso aprobar una ley sobre el tema.

“La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual es lamentable para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación, con el apoyo del Presidente. ¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa!”, escribió Trump en Truth Social.

El martes pasado, cinco magistrados de la Corte Suprema concluyeron que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense, incluidas aquellas cuyos padres se encuentran de manera irregular en el país.

En su opinión, el juez Brett Kavanaugh señaló que el Congreso podría “enmendar” la legislación federal vigente o aprobar una nueva norma que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de ciudadanos extranjeros que permanezcan ilegal o temporalmente en Estados Unidos.

Durante la entrevista, Johnson, abogado constitucionalista, también vinculó el debate con el llamado “turismo de maternidad”. “Es una amenaza para el estado de derecho y la seguridad nacional”, afirmó el republicano por Luisiana.

Republicanos siguen petición de Trump

Tras el fallo, varios legisladores republicanos respaldaron la posibilidad de promover cambios legislativos. Entre ellos figura el representante Brian Babin, quien presentó un proyecto de ley un día después de que Trump firmara su orden ejecutiva.

La iniciativa propone redefinir el alcance de la expresión “sujeto a la jurisdicción” de la Decimocuarta Enmienda para limitar quiénes pueden adquirir la ciudadanía al nacer.

El proyecto establece que una persona sería considerada ciudadana por nacimiento si al menos uno de sus padres es ciudadano estadounidense, residente permanente legal o extranjero con estatus legal que preste servicio en las Fuerzas Armadas. La propuesta aclara además que no tendría efectos retroactivos sobre quienes ya adquirieron la ciudadanía.

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