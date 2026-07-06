Los estados donde la gente más trabaja durante el verano en EE.UU.

Mientras millones de estadounidenses disfrutan de las vacaciones de verano, para miles de trabajadores del país esta época representa todo lo contrario: jornadas más largas, mayor cantidad de horas extra y una intensa actividad laboral impulsada por el turismo, el comercio y los servicios.

Un nuevo análisis elaborado por Homebase, plataforma especializada en la gestión de equipos de trabajo por hora, ubicó a Nueva York como el tercer estado de EE.UU. donde más se trabaja durante el verano, solo por detrás de Alaska y Maine. El estudio combinó datos internos de millones de horas laborales con estadísticas federales para medir el impacto de la temporada estival en los negocios y sus empleados.

El informe concluye que los trabajadores neoyorquinos registran un promedio de 27.3 horas semanales durante el verano, además de 2.3 horas extra por semana, la segunda cifra más alta entre todos los estados analizados. A ello se suma un incremento del 22% en el número de empleos entre la primavera y el verano, reflejando el esfuerzo de las empresas por responder a la mayor demanda sin dejar de requerir que muchos empleados trabajen más tiempo.

Esto no es de sorprendernos, ya que los trabajadores de NY es a los que más trabajo les cuesta desconectarse de sus labores tras terminar su jornada laboral y en donde a la gente le cuesta más trabajo dormir, muchas veces, por las presiones que implican sus trabajos.

Turismo y comercio impulsan el aumento del trabajo

El comportamiento de Nueva York no sorprende si se considera el dinamismo económico que experimenta durante los meses de verano. La llegada de turistas nacionales e internacionales incrementa la actividad en restaurantes, hoteles, tiendas, atracciones, empresas de transporte y negocios de entretenimiento.

Aunque muchas compañías contratan personal temporal para cubrir el aumento de clientes, el estudio señala que los equipos existentes continúan acumulando horas adicionales para mantener el ritmo de operación. Esta combinación de nuevas contrataciones y horas extra convierte al estado en uno de los mercados laborales más exigentes de la temporada.

Los investigadores también analizaron el comportamiento del empleo durante eventos específicos del verano. En el caso de Prime Day, Nueva York registró un incremento del 4% en las horas trabajadas, una de las mayores alzas del país, impulsada principalmente por el comercio minorista y los negocios relacionados con las compras en línea.

Transporte lidera las jornadas más largas

El informe también identifica cuáles son los sectores que enfrentan la mayor carga laboral durante el verano en EE.UU.

La industria del transporte encabeza la lista con un promedio de 34.2 horas semanales, además de 3.7 horas extra por trabajador y un 56% de empleados realizando horas extraordinarias, cifras superiores a cualquier otra actividad económica analizada.

Le siguen los servicios personales, como salones de belleza, gimnasios y spas, así como las empresas dedicadas a reparaciones y mantenimiento del hogar, sectores que experimentan un fuerte aumento en la demanda conforme avanzan las vacaciones y mejoran las condiciones climáticas.

Por su parte, las industrias de entretenimiento y hospitalidad registraron el mayor crecimiento en horas trabajadas respecto a la primavera, mientras que el sector educativo mostró el mayor incremento en contrataciones estacionales.

Un verano de oportunidades, pero también de mayor presión laboral

El estudio refleja una realidad que se repite en gran parte del país: el verano representa una importante oportunidad económica para pequeños negocios y trabajadores por hora, pero también implica una mayor presión para mantener suficiente personal disponible sin sobrecargar a las plantillas existentes.

Según Homebase, estados como Alaska, Maine y Nueva York destacan porque combinan varios factores al mismo tiempo: semanas laborales más extensas, crecimiento del empleo estacional y una elevada proporción de trabajadores realizando horas extra.

Para ciudades como Nueva York, donde el turismo, la gastronomía, el comercio y el entretenimiento alcanzan algunos de sus niveles más altos del año, estos resultados muestran que el verano no solo es temporada de vacaciones, sino también uno de los periodos de mayor actividad económica y laboral para miles de personas que mantienen en funcionamiento los negocios locales.

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