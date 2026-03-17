Estudio revela que el cerebro no puede hacer multitasking como creemos

Muchas personas creen que, con suficiente entrenamiento, pueden realizar varias tareas a la vez. Sin embargo, un nuevo estudio cuestiona esta suposición.

Incluso con mucho entrenamiento, el cerebro humano no puede realizar realmente dos tareas al mismo tiempo. En cambio, las sigue procesando de forma secuencial, según un estudio publicado en la revista especializada Quarterly Journal of Experimental Psychology por la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, la Universidad a Distancia de Hagen y la Medical School Hamburg.

Para la investigación, los participantes realizaron dos tareas en paralelo: debían indicar con la mano derecha el tamaño de un círculo que aparecía brevemente en pantalla y, al mismo tiempo, decir si un tono reproducido era agudo, medio o grave. Se midieron la velocidad de respuesta y la cantidad de errores cometidos. Las pruebas se repitieron durante varios días.

La práctica mejora la velocidad, no el multitasking

Con la práctica, los participantes se volvieron más rápidos y cometieron menos errores. Durante mucho tiempo, este efecto del entrenamiento se consideró un indicio de que el cerebro puede procesar tareas en paralelo con suficiente práctica.

“Este fenómeno, conocido como Virtually Perfect Time Sharing, se consideró durante mucho tiempo una prueba de procesamiento paralelo real en el cerebro y evidencia de que nuestra mente tiene una capacidad ilimitada para el multitasking”, afirmó el psicólogo Torsten Schubert, de la Universidad de Halle. Sin embargo, los nuevos resultados contradicen esta suposición.

Optimización con límites

Según los investigadores, el cerebro optimiza el orden de los pasos de procesamiento individuales para que se interfieran menos entre sí. “Nuestro cerebro es muy hábil para encadenar procesos uno tras otro”, explicó Schubert. Sin embargo, esta optimización tiene sus límites.

El equipo de investigación también pudo demostrar que, ante los más mínimos cambios en las tareas, la tasa de errores aumentaba y los participantes tardaban más en resolverlas. En los 3 experimentos realizados participaron 25 personas.

Los hallazgos son también relevantes para la vida cotidiana: el multitasking puede convertirse en un riesgo, por ejemplo, al conducir o en profesiones con muchas tareas simultáneas, señaló el psicólogo Tilo Strobach, de la Medical School Hamburg.

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